Löwen-Quarantäne für Köllner & Co. bleibt bestehen - Spiele finden statt

1860 München geht ersatzgeschwächt in die kommenden Spiele - auch ohne Cheftrainer Michael Köllner. Am Donnerstag gaben die Löwen ein Update zum aufgetretenen Corona-Fall.

Der Corona-Fall von Rechtsverteidiger Kevin Goden hat weitere Konsequenzen für 1860 München. Wie der Drittligist am Donnerstag mitteilte, müssen alle nicht vollständig geimpften Spieler und Mitarbeiter in Quarantäne bleiben und werden auch für die anstehenden Ligaspiele beim Halleschen FC (Sonntag, 13 Uhr) und sechs Tage später gegen den FSV Zwickau (14 Uhr, beide LIVE! bei kicker) ausfallen - darunter auch Cheftrainer Michael Köllner.

Weil die Löwen nach eigenen Angaben für diese beiden Partien über mehr als 16 spielfähige Profis verfügen, ist deren Austragung nicht gefährdet. Wie viele Spieler genau betroffen sind, teilt 1860 weiterhin nicht mit, nach kicker-Informationen geht es neben Goden um mindestens fünf weitere Profis. Köllner, im Landespokal am Mittwoch von Co-Trainer Günter Brandl vertreten, hat den Stichtag nach seiner Impfung noch nicht erreicht.

Ab Dienstag dürfen die Betroffenen unter Umständen wieder trainieren

Alle Betroffenen, deren für kommenden Montag vorgesehener Test negativ ausfällt, dürfen sich nach Klubangaben ab Dienstag in "Arbeitsquarantäne" begeben und zumindest - begleitet von regelmäßigen Tests - wieder am Trainingsbetrieb teilnehmen. Bei ausschließlich negativen Testergebnissen endet die Arbeitsquarantäne in zwei Wochen am 23. September.

"Seit gestern stehen wir im intensiven und umfangreichen Austausch mit dem Gesundheitsamt München", wird Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel am Donnerstag zitiert. "Letztendlich haben wir die Entscheidung der Behörde auf Grund der aktuell für alle geltenden Bestimmungen nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, sondern auch zu respektieren."

Man weise Spieler und Staff "stetig" auf das "Thema der Corona-Schutzimpfung und den möglichen Konsequenzen auf Grund der aktuell gültigen gesundheitspolitischen Bestimmungen hin. Daher haben wir auch eine sehr hohe Durchimpfungsrate in unseren Reihen, respektieren letztendlich aber die persönliche Entscheidung jedes Einzelnen, ob und wann er sich impfen lässt", so Gorenzel weiter.