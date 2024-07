Löwen-Neuzugang Sebastian Heymann: "Das kann eine richtig tolle Saison werden"

Nach acht Jahren bei Frisch Auf Göppingen stellt sich Sebastian Heymann einer neuen Herausforderungen und spielt künftig im Trikot der Rhein-Neckar Löwen.

Im Dezember 2023 wurde bekanntgegeben, dass Sebastian Heymann Frisch Auf Göppingen nach acht Jahren verlassen und sich zur neuen Saison den Rhein-Neckar Löwen anschließen wird. "Ich möchte eine neue Herausforderung für mich angehen, und da bringen die Löwen alles mit, was ich mir wünsche. Ehrgeizige Ziele, ein Trainer mit einer klaren Vorstellung von Handball und ein hochprofessionelles Umfeld: Darauf freue ich mich riesig.", erklärte er seinen Wechsel. Auch sein neuer Trainer Sebastian Hinze schwärmte voller Vorfreude über seinen Neuzugang: "Er deckt im Innenblock, hat Freude am Tempospiel und ist zweikampfstark, offensiv wie defensiv."

Die Rhein-Neckar Löwen sind der dritte Verein in der Handballkarriere des 26-Jährigen. Mit 17 Jahren debütierte Heymann bei seinem Heimatverein TSB Heilbronn-Horkheim in der dritten Liga und trug sich von da an regelmäßig in dessen Torschützenliste ein. So wurde auch Frisch Auf Göppingen auf den Rückraumshooter aufmerksam. Der Wechsel folgte nur ein Jahr nach seinem Drittliga-Debüt. Bei seinem ersten Einsatz in der ersten Liga am 11. September 2016 war Heymann gegen den GWD Minden in 25 Minuten gleich sechs Mal erfolgreich. Am Ende der Saison konnte er mit Frisch Auf den Gewinn des EHF-Cups feiern.

Immer wieder Verletzungspech

Schon früh wurde Heymann eine große Karriere prognostiziert. Doch er wurde immer wieder von Verletzungen ausgebremst. In seiner ersten Saison als Vollzeit-Profi fiel der gebürtige Heilbronner mehr als vier Monate lang mit einem Mittelfußbruch aus. Es folgten zwei Kreuzbandrisse (Oktober 2019 und Mai 2022). Doch Heymann kämpfte sich zurück und stand im Januar 2024 bei der Heim-EM auf der Platte.

Nun blickt er voller Vorfreude auf einen Neuanfang bei den Rhein-Neckar Löwen. "Ich freue mich sehr auf einen neuen Trainer mit Tempohandball, der jeden einzelnen Spieler bessermacht und auch mir dabei helfen kann, mein altes Niveau wieder zu erreichen und weiter zu steigern", so der Rechtshänder, der ergänzt: "Wir haben ein junge und hungrige Mannschaft mit tollen Charakteren und sehr viel Qualität auf allen Positionen. Das kann eine richtig tolle Saison werden, die nicht nur uns Spielern, sondern auch den Fans viel Spaß macht."

Doch während die Rhein-Neckar Löwen am 22. Juli mit der Vorbereitung auf die neue Saison starten, stößt Neuzugang Heymann erst später dazu. Der nachnominierte Nationalspieler bestreitet am 27. Juli mit Deutschland das erste Vorrundenspiel bei den Olympischen Spielen gegen Schweden.

"Die Vorfreude ist natürlich riesig, Deutschland bei den Olympischen Spielen vertreten zu dürfen. Es ist eins der größten Sporthighlights, die es gibt, weil aus vielen Sportarten und Disziplinen die besten Athletinnen und Athleten teilnehmen und sich miteinander messen", blickt Heymann voller Vorfreude auf das Turnier in Paris. Am meisten freut er sich dabei "auf die Eröffnungsfeier, die Handballspiele und viele weitere Wettkämpfe mit deutscher Beteiligung."