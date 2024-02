Löwen nach Sieg in Partylaune

Die Rhein-Neckar Löwen beenden mit einem knappen Sieg gegen den TSV Hannover-Burgdorf ihre Niederlagenserie. Das sorgt für Erleichterung beim Team.

"Ich bin sehr glücklich", sagte David Móré nach dem 27:26-Sieg in der European League auf dem YouTube-Kanal der Löwen. Ihm war deutlich die Erleichterung anzusehen, denn gemeinsam mit seinen Teamkollegen hatte er soeben die Niederlagenserie gestoppt. Sieben Partien in Folge hatten die Mannheimer verloren.

Dabei verlief die Partie alles andere als reibungslos. So monierte Löwen-Trainer Sebastian Hinze im Mannheimer Morgen, dass es immer wieder Phasen gab, in dem sein Team "zu viele Fehler" gemacht hat. Dementsprechend lief zumeist einem Rückstand hinterher und lag zeitweise gar mit vier Toren im Rückstand.

Löwen mit dem "nötigen Spielglück"

"Aber mit der entsprechenden Energie auf dem Feld und einer überragenden Abwehrleistung konnten wir das endlich einmal ausgleichen", lobte Hinze seine Truppe für ihren Kampfgeist. Es stand im Kontrast zu den vorherigen Partien, in denen die Löwen regelmäßig in der zweiten Halbzeit eingebrochen waren und die Punkte weggeworfen haben.

Während Hinze diesmal das "nötige Spielglück auf unserer Seite" sah, meinte Móré: "Im Endeffekt sind wir nicht zusammengeklappt und ich glaube, dass war der entscheidende Punkt, dass wir es noch gedreht haben." Mit acht Toren bei acht Versuchen war der Linksaußen maßgeblich daran beteiligt, dass die Löwen den berühmt berüchtigten Bock um gestoßen haben. "Ich bin zufrieden, meinen Beitrag zu leisten. Ich bin stolz aufs ganze Team", erklärte Móré.

Auf diesem Erfolg wollen die Löwen nun aufbauen. "Ich hoffe, dass wir so in der Bundesliga weitermachen. Ich glaube, wir feiern jetzt erstmal und schauen dann auf Balingen", so Móré.