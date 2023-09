Löwen-Misere hält an: Auch Zacharias fehlt wochenlang

Keine Entspannung im Löwen-Lazarett, das Gegenteil ist der Fall. Lion Zacharias hat sich eine Muskelverletzung zugezogen und wird wochenlang ausfallen. Er ist bereits der fünfte Name auf der langen Verletztenliste des Bundesligisten.

Die Verletztenliste des deutschen Handball-Pokalsiegers Rhein-Neckar Löwen wird immer länger. Wie der Klub am Mittwoch bekannt gab, erlitt der deutsche Junioren-Nationalspieler Lion Zacharias (20) im Training eine Muskelverletzung und wird den Löwen voraussichtlich etwa vier Wochen fehlen.

Außer dem Linksaußen stehen Coach Sebastian Hinze aktuell auch Uwe Gensheimer, Olle Forsell Schefvert, Magnus Grupe (alle Knie) und Halil Jaganjac (Schulter) verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Vergangene Woche hatte die Mannheimer bereits mit der Verpflichtung von Andreas Holst Jensen für den Rückraum auf die anhaltende Verletzungsmisere reagiert.

Zacharias wechselte 2017 in die C-Jugend der Löwen und durchlief seither alle Jugendmannschaften, 2022 erhielt er seinen ersten Profivertrag. Als Leihspieler bei den Eulen Ludwigshafen erzielte er in der vergangenen Saison in der 2. Liga 138 Tore in 33 Spielen.