Löwen-Krise spitzt sich zu: "Man stellt so ziemlich alles in Frage"

Die Rhein-Neckar Löwen laufen den eigenen Ansprüchen aktuell meilenweit hinterher und verlieren nach der sechsten Pflichtspielniederlage am Stück ihre Ziele immer mehr aus den Augen. Sorgen formulierte auch Füchse-Sportvorstand Stefan Kretzschmar.

Aktuell schlittern die Rhein-Neckar Löwen immer tiefer in die Krise. Im Duell der angeschlagenen Bundesligisten unterlagen die Mannheimer am vergangenen Wochenende mit 25:33 beim TBV Lemgo Lippe. "Wir haben in der zweiten Hälfte zu viele Fehler gemacht, im Angriff schlechte Würfe gehabt. Ich kann das nicht erklären", zeigte sich der dänische Vize-Europameister Niclas Kirkelökke anschließend einigermaßen ratlos: "Wir können es eigentlich besser."

Wirklich zeigen konnte das die Mannschaft von Trainer Sebastian Hinze allerdings auch bei der überraschenden European-League-Niederlage im polnischen Zabrze vor den Augen von Fußball-Weltmeister Lukas Podolski nicht. Ohne Juri Knorr, der mit Knieproblemen in der Heimat geblieben war, verloren die Löwen mit 26:29 (14:12) und fielen dadurch auf den letzten Tabellenplatz zurück.

"Riesenenttäuschung": Immer wieder Probleme nach der Pause

Auf der eigenen Website schreibt der aktuelle Bundesliga-Neunte (18:22 Punkte) von einem "schwarzen Abend in Zabrze". Die Löwen, die zwischenzeitlich sogar mit fünf Toren geführt hatte, brachen wie schon in den vorangegangenen zwei Partien nach dem Seitenwechsel ein. Nach dem 22:22 durch Kreisläufer Jannik Kohlbacher eine Viertelstunde vor Schluss blieb der amtierende deutsche Pokalsieger insgesamt elf Minuten ohne eigenes Tor.

Michael Jacobsen sprach auf dem vereinseigenen TV-Sender von einer "Riesenenttäuschung". "Das war nicht das, was wir wollten", haderte der Co-Trainer der Löwen und kannte schon eines der Hauptprobleme: "Wir verschießen acht bis zehn Chancen von sechs Metern. Das ist nicht unser Anspruch. Daran müssen wir arbeiten und das muss schnell gehen, das wissen wir auch."

Eine Trendwende muss her, um der Saison 2023/24 noch einen positiven Abschluss zu geben. DHB-Spielmacher Knorr hatte jüngst als Ziel in der Liga "mindestens Rang sechs" gesetzt. Auf diesen sind es aktuell auch nur drei Punkte, Rang fünf ist angesichts von neun Zählern Rückstand eher Utopie.

"Da herrscht schon eine sehr hohe Negativität"

In seiner Rolle als "Dyn"-Experte formulierte auch Stefan Kretzschmar Sorgen. "Bei den Löwen müssen wir dieses Jahr schon ein bisschen Angst haben", erklärte der Sportvorstand der Füchse Berlin: "Die Stimmung kippt, wenn man sich Social Media anschaut. Gerade nach der Niederlage in Lemgo herrscht da schon eine sehr hohe Negativität."

Kein Stein bleibt bei der Kritik auf dem anderen. "Man stellt so ziemlich alles in Frage gerade bei den Löwen", so Kretzschmar, der aufzählt: "Einkaufspolitik, Kaderplanung, Trainer - das wird gerade massiv kritisiert." Verantwortliche und Spieler bräuchten in der aktuellen Phase schon "ein sehr dickes Fell, um das auszuhalten".

Die schlechte Nachricht: Am Sonntag (15 Uhr) kommt die SG Flensburg-Handewitt, die fünf der vergangenen sechs Pflichtspiele gewann, in die SAP Arena.