Löwen gewinnen Krimi - Trainerwechsel in Stuttgart fruchtet

Die Rhein-Neckar Löwen haben in der Handball-Bundesliga ihre weiße Weste gewahrt und sind wieder an die Tabellenspitze gesprungen. Einen Einstand nach Maß feierte Interimstrainer Michael Schweikardt beim TVB Stuttgart.

Die Rhein-Neckar Löwen feierten am Donnerstag mit dem 27:26 (13:11) beim Bergischen HC den sechsten Sieg im sechsten Spiel. Der Erfolg war für die Mannschaft von Trainer Sebastian Hinze bei dessen Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte aber ein hartes Stück Arbeit. Den entscheidenden Treffer erzielte der dänische Rückraumspieler Niclas Kirkelökke nur wenige Sekunden vor dem Abpfiff. Für den BHC war es die zweite Niederlage in Serie.

Einen Einstand nach Maß feierte Interimstrainer Michael Schweikardt beim TVB Stuttgart. Im ersten Spiel nach der Trennung von Roi Sanchez setzten sich die Schwaben 32:28 (13:12) gegen den TBV Lemgo Lippe durch und feierten den ersten Saisonsieg. Bis zum 16:16 (38.) war die Partie ausgeglichen. Dann zogen die Stuttgarter binnen fünf Minuten auf 21:17 (43.) davon. Der erneut starke Keeper Silvio Heinevetter steuerte zwölf Paraden zum TVB-Sieg bei.

Weiter auf die ersten Punkte warten dagegen der TSV GWD Minden nach dem 34:35 (16:17) gegen die TSV Hannover-Burgdorf und Aufsteiger ASV Hamm-Westfalen, der sein Heimspiel gegen die HSG Wetzlar mit 23:29 (10:12) verlor. Wegen der schlechteren Tordifferenz bleiben die Mindener Tabellenletzter.

Bergischer HC - Rhein-Neckar Löwen 26:27 (11:13)

Tore Bergischer HC: Stutzke 8, Arnesson 5/1, Nothdurft 5, Beyer 3/1, Schönningsen 2, Babak 1, Fraatz 1, Nikolaisen 1

Tore Rhein-Neckar Löwen: Gensheimer 6/1, Jaganjac 5, Kohlbacher 4, Lagergren 4, Groetzki 3, Kirkelökke 3, Forsell Schefvert 1, Knorr 1/1 Schiedsrichter: Marijo Zupanovic (Berlin)/Martin Thöne (Berlin)

Zuschauer: 2374

Strafminuten: 6 / 12

Disqualifikation: - / -

TVB Stuttgart - TBV Lemgo Lippe 32:28 (13:12)

Tore TVB Stuttgart: Lönn 10, Bergendahl 5, Hanusz 5, Pfattheicher 4/1, Zieker 4/1, Jer. Müller 2, Nicolaus 2

Tore TBV Lemgo Lippe: Brosch 6, Schagen 4/1, G. Guardiola Villaplana 3, Hutecek 3, Schwarzer 3, Simak 3/1, I. Guardiola Villaplana 2, Versteijnen 2, Laerke 1, Zehnder 1/1

Schiedsrichter: Jörg Loppaschewski (Berlin)/Nils Blümel (Berlin)

Zuschauer: 3351

Strafminuten: 8 / 4

Disqualifikation: - / -

GWD Minden - TSV Hannover-Burgdorf 34:35 (16:17)

Tore GWD Minden: Urban 9, Pieczkowski 7, Korte 6, Holpert 4, Asensio Cambra 3, Staar 3, Jungmann 2

TSV Hannover-Burgdorf: Uscins 8, Kulesch 7, Büchner 5, Steinhauser 5, Brozovic 3, Michalczik 3, Feise 2, Fischer 1, Gerbl 1/1

Schiedsrichter: Christian vom Dorff (Kaarst)/Fabian vom Dorff (Kaarst)

Zuschauer: 1984

Strafminuten: 12 / 8

Disqualifikation: - / -

ASV Hamm-Westfalen - HSG Wetzlar 23:29 (10:12)

Tore ASV Hamm-Westfalen: Schulze 4, Wieling 4, von Boenigk 4, Huesmann 3, Orlowski 3, Sawwas 3/2, Bauer 1, Patrail 1

Tore HSG Wetzlar: Lipovina 7, Mellegard 5, Weissgerber 5/3, Fredriksen 3, Rubin 3, Schelker 3, E. Schmidt 2, Wagner 1

Schiedsrichter: Tobias Schmack (Stuttgart)/Phillip Dinges (Eggenstein-Leopoldshafen)

Zuschauer: 2073

Strafminuten: 8 / 10

Disqualifikation: Sawwas (59.) / -