Löwen gewinnen für Köllner - Spektakel in Elversberg - Aue setzt Zeichen

Mit einem Blitzstart hat der TSV 1860 München seinen jüngsten Negativlauf eindrucksvoll beendet. Einen fulminanten Schlagabtausch lieferten sich Elversberg und Ingolstadt, während Aue im Kellerduell ein Zeichen setzte. Der Drittliga-Samstag im Überblick.

Michael Köllner darf einmal ganz tief durchatmen. Nach einem Krisentreffen Anfang der Woche hatte der Trainer des TSV 1860 München ein vermeintliches Endspiel erhalten, Geschäftsführer Günther Gorenzel wollte gegen Zwickau am Samstag aber "eine klare Reaktion der Mannschaft und aller Akteure" sehen. Und Köllner sowie seine Mannschaft lieferten mit einem 3:1-Sieg ab! Neuzugang Holzhauser brauchte nur 28 Sekunden für seinen Debüttreffer, und Lakenmacher legte prompt nach (7.). FSV-Coach Joe Enochs reagierte auf den Blitzstart der Löwen mit der Auswechslung Löhmannsröbens - der Verteidiger marschierte in der 12. Minute stinksauer in die Kabine. Noch vor der Pause schlugen die Münchner ein drittes Mal zu (42. Kobylanski), während Zwickau im zweiten Durchgang durch Joker Baumann (56.) nur Ergebniskorrektur betrieb. Die Löwen scheinen nach fünf Spielen ohne Dreier also wieder in der Spur, haben die Aufstiegsplätze weiter im Blick.

SVE festigt Tabellenführung dank Jacobsen

Nochmal drei Tore mehr und ein insgesamt fulminantes Spiel sahen die Zuschauer an der Kaiserlinde. Mit 4:3 schlug die SV Elversberg den FC Ingolstadt und verhinderte - im Gegensatz zu den Schanzern - einen Jahresauftakt ohne Punkt. Die Tore für den Tabellenführer erzielten Schnellbacher (17.) und Jacobsen, der gleich dreimal zuschlug - zweimal vom Punkt (23./25./73.). Butler (41.) und Dittgen (52.) hatten den FCI nach 0:3-Rückstand zwischenzeitlich zurück ins Spiel gebracht, in der Nachspielzeit verkürzte Doumbouya (90.+5) nochmals, doch dann war Schluss. Beide Teams beendeten die Partie übrigens in Unterzahl: Pinckert (64.) und Brackelmann (72.) sahen jeweils die Ampelkarte.

Aue entfernt sich vom Tabellenende

In Torlaune präsentierte sich auch Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue, der die SpVgg Bayreuth im Kellerduell mit 4:0 abfertigte. Die Tore erzielten Jonjic (23.), Burger (38.), Besong (45.+3) und Nazarov (76.). Mit dem dritten Sieg in Serie entfernt sich das Team von Pavel Dotchev weiter vom Tabellenende.

Auf der Stelle treten der SC Verl und Rot-Weiss Essen, die sich nach späten Toren 1:1 trennten. Nach einem strittigem Elfmeter für RWE, den Bastians verwandelte (82.), konnte Verl durch Sessa (90.+2) den verdienten Last-Minute-Ausgleich erzielen.

Vermeij trifft erneut

Der SC Freiburg II konnte sich einmal mehr auf Torjäger Vermeij verlassen, der den 2:1-Sieg gegen Meppen per Foulelfmeter (10.) einleitete - sein neunter Saisontreffer! Stark erhöhte (33.) für den Sport-Club, während Ballmert (59.) die Emsländer im zweiten Durchgang Hoffnung schöpfen ließ. Doch die Breisgauer verteidigten die Führung und sind mit 35 Punkten zunächst Tabellendritter.

Wehen Wiesbaden kann am Sonntag mit einem Erfolg beim Halleschen FC wieder vorbeiziehen - auch am 1. FC Saarbrücken, der am Freitag mit einem 2:0 bei Viktoria Köln zumindest vorübergehend auf den zweiten Platz geklettert war.