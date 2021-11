Löwen gewinnen enge Kiste gegen Duisburg - FCK klopft oben an

Der 1. FC Kaiserslautern hat am 16. Spieltag der 3. Liga vorübergehend Platz vier erobert, Braunschweig kletterte auf Rang drei. 1860 München gewann ein enges Spiel gegen den MSV Duisburg knapp. Halle musste Dortmund II vorbeiziehen lassen.

Die formstarken Braunschweiger haben mit dem dritten Sieg aus den vergangenen vier Spielen ihre Aufstiegsambitionen unterstrichen. Die Eintracht bezwang am Samstag Türkgücü München mit 2:0 und steht nun auf dem dritten Tabellenplatz. Die Tore erzielten Lauberbach (17.) und Henning (48.). Türkgücü kassierte die vierte Niederlage nacheinander.

Auf Rang vier verbesserte sich der 1. FC Kaiserslautern mit einem 1:0 gegen den SV Wehen Wiesbaden - trotz etlicher Ausfälle gelang der zweite Dreier in Folge. Ritter war vom Punkt erfolgreich (68., Foulelfmeter). Beim SVWW missglückte Markus Kauczinskis Einstand an der Seitenlinie.

Der TSV 1860 erkämpfte sich einen 3:2-Erfolg gegen den MSV Duisburg. In einer unterhaltsamen Partie hatte Bouhaddouz die Gäste in Führung gebracht (10.), ehe Steinhart (16./Elfmeter) und Mölders (56.) für die Löwen den Spieß umdrehten. Nach einem vergebenen Strafstoß von Steinhart (65.) glich Ademi für den MSV aus (69.), doch Bär überragte am Ende mit dem Siegtreffer (73.).

Im Duell zweier Teams aus dem Tabellenmittelfeld setzte sich Borussia Dortmund II mit 2:1 beim Halleschen FC durch und zog in der Tabelle vorbei. Am Tabellenende erkämpfte sich Schlusslicht TSV Havelse ein 0:0 beim SC Freiburg II.