Löwen Frankfurt trennen sich von Sportdirektor Fritzmeier

Wenige Wochen nach dem erfolgreichen Klassenerhalt in der DEL haben die Löwen Frankfurt ihren Sportdirektor entlassen. Laut Medienberichten gibt es Mobbing-Vorwürfe gegen Franz-David Fritzmeier.

Die Löwen Frankfurt haben Franz-David Fritzmeier von seinen Aufgaben als Sportdirektor des Klubs entbunden. Die Hintergründe teilten die Hessen in ihrer Mitteilung am Dienstag nicht mit. Vorerst werde es auch keine weiteren Stellungnahmen geben, hieß es weiter.

Nach Informationen des hr-Sports soll Fritzmeiers Verhalten zur vorzeitigen Trennung geführt haben. Demnach stünden Mobbing-Vorwürfe und Wutausbrüche im Raum. Spieler sollen "unangenehme Situationen in der Kabine" und "laute Beschimpfungen" geschildert haben.

Der 43-Jährige, der zuletzt auch das Traineramt in Personalunion übernommen hatte, wies die Vorwürfe in einer schriftlichen Stellungnahme an den hr-Sport zurück: "Im Profisport, wo es hochemotional hergeht, was in der Natur der Sache liegt, kann es immer mal auch zu Reibungen kommen. Diese verlaufen für gewöhnlich im normalen Rahmen, ohne dass es zu ernsthaften Problemen kommt", so Fritzmeier. "Die erhobenen Vorwürfe und Darstellungen erstaunen mich sehr - und ich weise diese voll und ganz von mir."

Fritzmeier kam 2017 nach Frankfurt und führte die Löwen zurück in die höchste Spielklasse. Zuletzt gelang dem Verein zweimal nacheinander der Klassenerhalt.