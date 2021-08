Löwen-Duell in Braunschweig: Schiele warnt vor Mölders

Am Samstag gastiert der TSV 1860 München bei Eintracht Braunschweig. Für BTSV-Trainer Michael Schiele und sein Team könnte es eine perfekte englische Woche werden.

Denn nach dem eher biederen Saisonstart gewannen die Braunschweiger zuletzt drei Spiele in Folge, unter anderem am vergangenen Dienstag beim SC Verl. Gegen den TSV 1860 München soll nun am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) der nächste Dreier und der zweite Heimsieg folgen.

Michael Schiele warnte am Tag vor dem Traditionsduell vor den Münchner Löwen: "Wir treffen jetzt auf einen guten Gegner", sagte der Braunschweiger Trainer im Rahmen der Pressekonferenz. "Besonders in den Abläufen und im Spiel mit dem Ball sind sie stark." Die Gefahr des Gegners machte Schiele an einer Personalie fest: "Mit Sascha Mölders haben sie eine brutale Offensive."

Mölders war bereits beim letzten Duell entscheidender Akteur

Der mittlerweile 36-jährige Stürmer ist auch in dieser Saison bei 1860 München gesetzt. An das letzte Aufeinandertreffen mit Braunschweig wird er sich sicher gerne erinnern: Im Januar 2020 traf Mölders beim 4:1-Sieg der Münchner doppelt. Insgesamt ist es das 38. Aufeinandertreffen der beiden Löwen-Teams.

Trotz des Spiels am Dienstag habe der Fokus "auch in dieser Woche wieder schnell auf dem kommenden Duell" gelegen, berichtete Schiele. "Wir sind vorbereitet und wollen es dem Gegner wieder ganz schwer machen." Personell hat der BTSV-Coach keine Probleme: "Soweit gibt es keine weiteren Ausfälle. Die Jungs haben sich gut erholt."