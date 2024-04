Löwen-Chefin spricht Klartext zu Ahouansou

Philipp Ahouansou will laut übereinstimmenden Medienberichten die Rhein-Neckar Löwen im Sommer gerne verlassen. Nun hat sich die Geschäftsführerin Jennifer Kettemann zu den Gerüchten geäußert.

Seit Monaten wird bereits über einen Wechsel von Philipp Ahouansou spekuliert. Die HSG Wetzlar will den Halblinken gerne verpflichten.

"Ich will gar nicht drum herumreden: Sicherlich sind wir sehr interessiert, aber es liegt nicht in unserer Hand. Wir würden uns aber sehr freuen, denn wir haben die Position frei", sagte HSG-Geschäftsführer Björn Seipp Anfang Februar bei Dyn.

"Stimmen so nicht!" Löwen-Chefin mit Kritik

Fix ist der Transfer bisher jedoch nicht. Zuletzt berichteten der Mannheimer Morgen und die Bild, dass der Klub und Ahouansou sich in einem Rechtsstreit befinden. Knackpunkt soll eine Klausel in seinem bis 2025 laufenden Vertrag sein, die ihm einen vorzeitigen Wechsel ermöglichen soll.

"Im Moment ist alles, was in der Presse steht, Gerüchte", erklärte nun Löwen-Chefin Jennifer Kettemann im Rahmen der Partie gegen die MT Melsungen bei Dyn. Sie ging sogar noch einen Schritt weiter: "Auch viele Gerüchte, die so nicht stimmen, die da zitiert werden."

Auf den aktuellen Verhandlungsstand wollte sie nicht im Detail einngehen, auch wenn sie eine Entscheidung andeutete. "Wir werden uns dazu äußern, wenn es Fakten gibt", sagte sie.