Löwen bedienen sich in Göppingen - Fehlt Groetzki beim Final Four?

Die Rhein-Neckar Löwen haben am Donnerstag einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison vermeldet: Jon Lindenchrone Andersen kommt von Ligakonkurrent Göppingen. Derweil sorgen sich die Mannheimer um Kapitän Patrick Groetzki.

Wie die Löwen am Donnerstag mitteilten, trägt Lindenchrone Andersen ab der kommenden Saison das Trikot des aktuellen Bundesliga-Fünften. Der 26 Jahre alte Däne, der im rechten Rückraum spielt, kommt von Frisch Auf! Göppingen und besitzt bei den Löwen ein gültiges Arbeitspapier bis 2026.

"Jon ist mit Mitte 20 noch mitten in seiner sportlichen Entwicklung und hat sich in Göppingen bereits auf Bundesliga-Niveau bewährt", wird Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann zitiert: "Wir glauben, dass er sehr gut in unser System passt und hier bei uns einen weiteren Schritt nach vorne machen kann." Ähnlich positiv äußerte sich Cheftrainer Sebastian Hinze, der in Lindenchrone Andersen einen "jungen, vielseitigen Spieler mit großem Potenzial" sieht.

Den 1,95 Meter großen Linkshänder überzeugte indes das persönliche Gespräch mit Hinze. "In den Gesprächen mit Sebastian wurde mir schnell klar, welche Rolle ich hier übernehmen soll und wie sehr man davon überzeugt ist, dass ich den eingeschlagenen Weg mitgestalten kann", so der Däne: "Ich freue mich sehr darauf, ab der kommenden Saison ein Löwe zu sein und in allen Wettbewerben, in denen wir vertreten sind, anzugreifen."

2019 schaffte Lindenchrone Andersen seinen Durchbruch, bei SonderjyskE stieg er zum Leistungsträger und Top-Torschützen auf, was ihn bei mehreren Bundesligisten auf den Zettel brachte. Göppingen, wo er in dieser Saison mit dem deutschen Nationalspieler und Ex-Löwe David Schmidt ein Duo bildet, bekam schließlich den Zuschlag. Nun soll der nächste Entwicklungsschritt in Mannheim erfolgen.

Hinze: "Es sieht nicht gut fürs Wochenende aus"

Ganz aktuell plagen die Löwen aber auch Sorgen: Vor dem Final Four im Pokal sorgen sich Hinze & Co. um Kapitän Groetzki. Der 33-jährige Kapitän droht für das Event in Köln auszufallen. "Er ist krank und liegt im Bett. Es sieht nicht gut fürs Wochenende aus", erklärte Coach Hinze am Donnerstag.

Nationalspieler Groetzki ist mit 106 Treffern bester Feldtorschütze des zweimaligen deutschen Meisters, der in der Liga zuletzt viermal in Serie den Kürzeren zog und nun beim Finalturnier in Köln die Trendwende einleiten möchte. Die Löwen treffen am Samstag (16.10 Uhr, LIVE! bei kicker) im ersten Halbfinale auf die SG Flensburg-Handewitt. Den zweiten Finalteilnehmer ermitteln Meister Magdeburg und der TBV Lemgo Lippe. Das Endspiel steigt am Sonntag.