Löwen bangen um Kapitän Lex - Bär wieder auf dem Platz

Die Münchner Löwen bangen vor der Partie gegen Wehen Wiesbaden um Stefan Lex. Der Kapitän war nach Verletzung eigentlich zurück, nun könnte er wieder ausfallen. Allzu schlimm ist es jedoch nicht.

Nach überwundenen Oberschenkelproblemen hat sich Stefan Lex, der zuletzt am 1. Oktober beim 1:1 bei Dortmund II zum Einsatz kam, am Mittwoch im Training bei einem Zweikampf leicht das Knie verdreht. "Nichts Schlimmes, aber wir müssen schauen, ob es reicht", wird Coach Michael Köllner auf der Website der Löwen zitiert.

Frohe Kunde gibt es dagegen von Angreifer Marcel Bär, der sich Ende Juli eine Fußverletzung zuzog und seitdem fehlt. "Bei ihm läuft es gut. Wir integrieren ihn sukzessive ins Mannschaftstraining", so der Coach der Münchner, der auch weiterhin auf Fabian Greilinger verzichten muss, der zuletzt nur Lauftraining absolviert hat.

Insgesamt war es keine leichte Personalsituation in den letzten Wochen. "Marcel Bär und Stefan Lex waren in der vergangenen Saison die Gesichter der Rückrunde. Dazu kam das Fehlen von Phillipp Steinhart. In den ersten Spielen konnten wir das weitgehend so gestalten, dass es nicht sichtbar wurde", so Köllner, der sich sicher ist, dass mit der Rückkehr der Führungsspieler auch wieder die fußballerische Qualität steigen wird. "Wenn wir alle Mann an Bord haben, dann verfügen wir über eine sehr gute Mannschaft."

Topspiel des Zweiten gegen den Dritten

Steinhart ist schon wieder zurück, bei Lex muss man mal sehen, ob es vielleicht sogar bis zum morgigen Spiel reicht, Bär wird wohl noch etwas brauchen. Nichtsdestotrotz soll es am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Wehen Wiesbaden den nächsten Sieg geben. Mit dem Duell des Zweiten gegen den Dritten steht ein echtes Topspiel an, der SVWW könnte die Löwen mit einem Sieg überholen. "Es geht am Samstag darum, wie wir agieren und dass wir unser Spiel auf den Platz bringen", will Köllner gar nicht so viel auf den Gegner schauen.