Löwe wird dem Chemnitzer FC mehrere Wochen fehlen

Der Chemnitzer FC muss im Saison-Endspurt einen personellen Nackenschlag verkraften: Chris Löwe wird aufgrund einer schweren Knieverletzung mehrere Wochen fehlen.

Vorzeitiges Saison-Aus: Chris Löwe (am Boden) verpasst die restlichen Spiele des Chemnitzer FC. IMAGO/Picture Point

Chris Löwe hat sich am Sonntag im Auswärtsspiel des Chemnitzer FC beim FC Carl Zeiss Jena (0:1) einen Innenbandriss im linken Knie zugezogen und wird laut CFC deswegen mehrere Wochen ausfallen. Der 34-Jährige, der 2011/12 mit Borussia Dortmund das Double gewann, wird derzeit in der Praxis des früheren Nationalmannschaftsarztes Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt in München medizinisch betreut.

Chemnitz muss auf seinen routinierten Linksverteidiger somit nicht nur in den eher weniger bedeutenden drei restlichen Regionalliga-Spielen verzichten, sondern auch im Finale des Sachsenpokals am 3. Juni gegen den 1. FC Lok Leipzig.

Marc Arnold, Geschäftsführer Sport beim früheren Zweitligisten, sagt auf der vereinseigenen Internetseite: "Der Ausfall von Chris wiegt natürlich schwer. Er hat über die gesamte Saison gezeigt, welchen Stellenwert er in unserer Mannschaft hat. Umso tragischer ist es, dass er uns in den letzten Saisonspielen und dem Pokalfinale fehlen wird."