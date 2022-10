Löw im Interview: "In England sehe ich ehrlichen Fußball"

Seit seinem Abschied Ende Juni 2021 hat Joachim Löw geschwiegen. Der vormalige Bundestrainer wollte Abstand gewinnen. Bevor er an diesem Freitag den Walther-Bensemann-Preis entgegennimmt, äußerte er sich im kicker-Interview ausführlich. Er analysiert, kritisiert und appelliert - und verrät, wie er die WM in Katar verfolgt.

Herr Löw, Sie erhielten das Bundesverdienstkreuz am Bande und das Silberne Lorbeerblatt, 2014 wurden Sie zum FIFA-Welttrainer ernannt. Was bedeuten Ihnen persönliche Ehrungen?

Ich freue mich natürlich über diese Auszeichnungen und nehme sie im Namen einer ganzen Mannschaft entgegen, weil ein Trainer heute viele Experten und Mitstreiter an seiner Seite braucht. Gewürdigt wird damit eine Zusammenarbeit voller Vertrauen und mit einem gewissen Erfolg.

Nun bekommen Sie von der Deutschen Akademie für Fußball-Kultur den Walther-Bensemann-Preis, der den Fußball über das reine Spiel und Ergebnis hinaus als kulturelles, soziales und politisches Phänomen begreift. Wie gehen Sie mit dieser Würdigung um?

Walther Bensemann stand für Völkerverständigung, Integration und Gleichheit aller Menschen. Gerade heute ist es wichtig, seine Idee zu leben; umso mehr freue ich mich über die besondere Ehrung, weil dieses Thema für uns in der Nationalmannschaft sehr wichtig war.

Wir Trainer sind nicht nur die Vermittler sportlicher und taktischer Inhalte. JOACHIM LÖW

Als Sie 2004 mit dem Bundestrainer Jürgen Klinsmann beim DFB antraten, wurden auch die Länder der Gegner mit ihren Kulturen präsentiert. Sollten da Land und Leute und die Mentalität an sich vorgestellt, außerdem Schlüsse auf das Verhalten der Spieler auf dem Platz gezogen werden?

Ja, beides. Wir wollten unsere Spieler auf die einzelnen Länder wie Südafrika oder Brasilien vorbereiten, auf unterschiedliche Kulturen und Religionen, weil wir uns immer als Botschafter unseres Landes sahen. Zudem wollten wir so zeigen, was die Nationalmannschaft des jeweiligen Landes ausmacht, spielerisch und mental.

Wie verstehen Sie Ihren Beruf als Trainer und Fußballlehrer generell?

Die alte Bezeichnung Fußballlehrer hat mir immer sehr gut gefallen, weil der Trainer Wissen und Werte vermittelt, wie es im Elternhaus und in der Schule erfolgt. In den vergangenen zehn Jahren hat sich der Beruf des Trainers aber sehr verändert.

Inwiefern?

Er wurde viel komplexer, es gibt viel mehr zu berücksichtigen als die Vorbereitung und Einstellung auf das nächste Spiel. Wir Trainer sind nicht nur die Vermittler sportlicher und taktischer Inhalte, sondern brauchen ein psychologisches Feingefühl für die jungen Menschen, damit sie in ihrem Umfeld und unter dem herrschenden Druck optimal wachsen können. Die Öffentlichkeit wurde durch die Digitalisierung gigantisch, jedes Wort wird publiziert. Ein Trainer muss auch ein Kommunikator sein, ein Psychologe sowie Vermittler von Werten für das Leben generell und dabei die wirtschaftlichen Faktoren bedenken, die Summen, die Spieler heute bedeuten. Der entsprechende Beraterstab ist für einen Trainer sehr wichtig, es geht nur als funktionierendes Team.

Den Typus des Erfolgstrainers schlechthin gibt es nicht. JOACHIM LÖW

Welche Eigenschaften sind für den Trainer grundsätzlich unverzichtbar?

Den Typus des Erfolgstrainers schlechthin gibt es nicht. Offenheit, Ehrlichkeit, Authentizität, Empathie, Verlässlichkeit sind aber für jeden elementar. Die Spieler müssen sich verstanden fühlen und Vertrauen zum Trainer haben, auch als Menschen. Der Trainer muss die Spieler einbeziehen, genauso das Team hinter dem Team. Seine fachliche Kompetenz muss für die Spieler nachvollziehbar und zielführend sein, sie müssen den Glauben haben, dass er sie besser machen kann. Aber nicht nur die fachlichen Inhalte sind für den Trainer wichtig, sondern auch seine Persönlichkeit. Ein Trainer muss Vorbild sein in seinem Verhalten gegenüber der Mannschaft und der Öffentlichkeit.

Empfinden Sie Ihren vielseitigen Werdegang heute als optimal?

Dieser Weg war sehr gut, weil ich Erfahrungen sammeln konnte. Erfahrung ist extrem wichtig in diesem Beruf. Beim VfB wurde ich dann schnell ins kalte Wasser geworfen. Die Zeit beim DFB brachte mich in meiner Kompetenz entscheidend weiter. Mit Auslandsbesuchen konnte ich mein Wissen erweitern, verschiedene Fußballkulturen kennenlernen und mit großen Trainern sprechen. Dieser Blick aus der Vogelperspektive half mir enorm.

Löw appelliert an Authentizität und Fairness von Trainern

Ist der heutige Trainer der fachliche Fußballlehrer - oder mehr Entertainer, der die Ansprüche der Öffentlichkeit und Medien bedienen muss?

Die Basisarbeit eines Trainers bleibt die Entwicklung einer Mannschaft und von Menschen. Die Kernkompetenz muss den sportlichen Bereich betreffen, auch wenn das Repräsentieren des Vereins oder Verbandes dazugehört.

Kann der heutige Trainer noch authentisch bleiben? Oder muss er sich inszenieren? Oder muss er authentisch bleiben, um seine Autorität zu wahren?

Ein Trainer muss authentisch bleiben. Wenn er ständig eine Maske aufsetzt, kann er nicht so respektiert werden, wie es nötig ist, um erfolgreich zu sein. Christian Streich in Freiburg ist ein Paradebeispiel für einen Trainer, der sich nicht verstellt und seine Persönlichkeit auslebt.

Wo muss ein Trainer Grenzen für seine Natürlichkeit und Spontaneität ziehen?

Die Emotionen, die das Spiel ausmachen, muss jeder Trainer mit ausleben dürfen. Aber Werte wie Fairness oder das Akzeptieren von Schiedsrichterentscheidungen muss ein Trainer vorleben. Die Regeln des Anstands und des Respekts muss er vor einem Millionenpublikum wahren.

Manche Gespräche bereiteten Löw schlaflose Nächte

Wann und wo darf oder muss sich ein Trainer Menschlichkeit erlauben? Oder ist Professionalität die Bedingung allen Handelns im Profifußball?

Ein Trainer muss sich immer Menschlichkeit erlauben, man kann sie bei allem Erfolgsdruck zeigen. Menschlichkeit ist die allerwichtigste Komponente, die ein Trainer gegenüber Spielern, Fans und der Öffentlichkeit zeigen sollte. Ein Trainer muss viele harte Entscheidungen treffen und hat dabei immer ein Ziel und den Erfolg im Blick. Gespräche, in denen ich Spielern vor einem Turnier sagen musste, dass sie nicht dabei sind, sind das Schwierigste in diesem Beruf; du hast ein tiefes Mitgefühl für den Betreffenden. Einem Trainer mit Empathie tun solche Momente weh, weil er weiß, was ein Spieler geleistet hat, um dabei zu sein. Die Menschlichkeit darf nicht verloren gehen. Man muss dem Spieler die Wahrheit sagen, aber es schmerzt. Mir sind viele solcher Gespräche nahegegangen. Schon vorher hatte ich da schlaflose Nächte.

Worin bestanden für Sie die wesentlichsten Unterschiede zwischen Klub- und Bundestrainer?

Ein Vereinstrainer trainiert mehr die Einzelspieler, ein Nationaltrainer die Mannschaft. Die individuelle Entwicklung musste ich als Bundestrainer eher hintanstellen, zu meinem großen Bedauern. In drei, vier Tagen mussten Automatismen einstudiert werden. Der Vorteil für einen Nationaltrainer ist, dass er nicht in den täglichen Betrieb eingebunden ist und andere Spielarten und Fußballkulturen verfolgen kann. Man sieht mehr Internationalität. Wir haben uns mit den Südamerikanern, Asiaten und Afrikanern beschäftigt, das hat uns über die Jahre befruchtet. Dieser Rundumblick fehlte mir manchmal als Vereinstrainer.

Konzentration und Ruhe in der Hektik eines Stadions sind mir wichtiger, als ständig meine Gefühle zu zeigen. JOACHIM LÖW

Ist der Fußball für einen Trainer, der diesen Sport als Beruf erlebt, noch immer der Spaß am Spiel oder mehr die Arbeit?

Es ist der Spaß an diesem Beruf. Der Fußball bewegt und begeistert die Menschen in aller Welt, der Fußball ist überall zu Hause. Ein Fußballlehrer, der Spaß an Entwicklungsprozessen hat, ist gerne auf dem Platz und macht die Präzisionsarbeit. Dem Druck setzt er sich gerne aus, dieser Druck ist ohnehin keine neue Erfindung. Wer ihn nicht aushält, muss den Beruf wechseln. Wettkämpfe oder K.-o.-Spiele machten mir immer Spaß, ich konnte sie größtenteils genießen. Weil ich ein Verfechter einer gewissen Spielkultur bin, machten mir die Spiele selbst Freude.

Rechnen Sie sich als Trainer mehr zum emotionalen oder zum rationalen Typus?

Ich konnte meine Emotionen während eines Spiels gut kontrollieren, weil ich Vertrauen in unsere Arbeit davor hatte. Konzentration und Ruhe in der Hektik eines Stadions sind mir wichtiger, als ständig meine Gefühle zu zeigen. Meine Emotionen habe ich anders ausgelebt, in der Kabine oder auf dem Platz oder in der Mannschaftsbesprechung vor oder nach dem Spiel.

Sie haben nicht wie Franz Beckenbauer bei der WM 1990 nach dem 1:0-Sieg im Viertelfinale gegen die Tschechoslowakei den Eiskübel durch die Kabine geschossen?

Auch ich wurde in der Kabine manchmal laut, wenn es gar nicht erwartet wurde, so zur Pause bei der 5:0-Führung im WM-Halbfinale 2014 gegen Brasilien. Nach so einer Halbzeit waren die Spieler von meiner Reaktion sicher überrascht. Bei Rückständen in der Halbzeit war ich andererseits ruhig, um nicht noch mehr Hektik reinzubringen.

Wurden Sie gegen Brasilien laut, weil Sie eine Demütigung des Gegners verhindern wollten?

Zunächst wusste ich aus meiner Erfahrung, dass wir eine 4:0-Führung verspielt hatten - und das war nicht so lange her gewesen …

… beim 4:4-Unentschieden gegen Schweden im Oktober 2012 in Berlin …

… und der zweite Grund war, dass ich wusste, was es für Brasilien bedeutete, bei einer Heim-WM mit 0:5 in Rückstand zu liegen. Das größte Ziel war aber das Finale, das wir mit einer konzentrierten Leistung im zweiten Durchgang - da war ich sicher - erreichen würden. Aber mir war genauso wichtig, dass der Gegner Brasilien nicht lächerlich gemacht wurde.

Im WM-Finale sollte ein "neuer Messi" entstehen

Einen Lothar Matthäus trieb Jähzorn zu Höchstleistungen, Oliver Kahn oft das persönliche Duell. Wie weit darf ein Trainer beim Motivieren gehen?

Es ist nicht die Hauptaufgabe eines Trainers, jeden Spieler jede Minute im Training oder Spiel zu motivieren. Der Trainer muss die Eigenmotivation aus einem Spieler herausholen. Dazu muss er Perspektiven aufzeigen und Ziele setzen sowie Stärken und Schwächen benennen. Der Spieler muss wissen, wo er steht, und der Trainer muss Lösungen anbieten. So steigen das Vertrauen und die Motivation. Auf dem Topniveau ist eine hohe Eigenmotivation Grundvoraussetzung, sonst kann ein Spieler in einer guten Mannschaft nicht bestehen.

Als Sie im Finale 2014 den Siegtorschützen Mario Götze einwechselten, sagten Sie zu ihm: "Zeig’ der Welt, dass du besser bist als Messi!" Kam dieser Spruch aus der Situation heraus? Oder war er eine bewusste Provokation Götzes, der zuvor bei der WM eher Mitläufer gewesen war?

Es kam aus der Situation. Vor dem Finale war die Frage: Mario Götze oder Miro Klose. Lionel Messi war das Hauptthema gewesen, er konnte Spiele entscheiden. Deshalb gab es den Gedanken, dass der Spieler von uns, der das Finale entscheiden würde, der neue Messi wird. Also die Ansage: Heute entscheidet nicht Messi das Spiel, sondern du entscheidest es.

2014 ging ich mit der vollsten Überzeugung in die WM, dass nun der richtige Zeitpunkt gekommen war, Champion zu werden. JOACHIM LÖW

Im heutigen Fußball wird viel über Systeme und Taktik gesprochen. Wie beurteilen Sie die Wertigkeit dieser Bereiche?

Über Systemfragen wird viel zu viel diskutiert. Systeme werden manchmal zu hoch gehängt, dabei verschiebt sich im Fußball heute doch alles ständig. Taktik und die Aufgaben in der Grundordnung sind wichtig. Taktik ist die Strategie, wie man zum Erfolg kommt. Sie gibt es im Sport, auch in der Wirtschaft. Grundsysteme sind nicht immer erkennbar, aber das taktische Vorgehen - bin ich aktiv oder passiv? - ist wichtig.

Gab es Spiele, in denen Sie spürten, dass Sie mit Ihren Vorgaben entscheidenden Einfluss auf das Ergebnis hatten?

Für mich war wichtig, was wir uns vorher erarbeitet hatten. Wie ist unsere Identität, unsere Philosophie? Während eines Spiels kann man noch korrigieren und Spieler austauschen. Der Grundstein jedoch ist die Überzeugung in die eigene Spielidee und in die taktischen Vorgabe.

Wie gingen Sie mit dem Erfolgsdruck um?

Im Laufe der Jahre konnte ich mit mehr Erfahrung besser damit umgehen. 2014 ging ich mit der vollsten Überzeugung in die WM, dass nun der richtige Zeitpunkt gekommen war, Champion zu werden. Diesen Glauben hatte ich tief in mir, deshalb konnte ich mit dem Druck gut umgehen. Nach Rückschlägen 2010 und 2012 hatten wir uns konstant weiterentwickelt.

Die vielen Entlassungen im Fußball sprechen nicht für das Rückgrat der Vereine. JOACHIM LÖW

Was denken oder fühlen Sie, wenn Sie heute erleben, dass ein Trainer wie Frank Kramer zum zweiten Mal innerhalb eines halben Jahres in der Bundesliga entlassen wird? Vorsicht bei der Berufswahl? Selbst schuld? Armer Kerl?

Frank Kramer kenne ich persönlich. Er hat fachliche Kompetenz und ist sehr empathisch. Deshalb tut mir seine Entlassung weh. Grundsätzlich muss man sich fragen, ob die Vereine die Trainer so gut behandeln und ob die Vereinsphilosophie zum Trainertypus passt. In der Wirtschaft nimmt man sich für personelle Entscheidungen viel Zeit. Die vielen Entlassungen im Fußball sprechen nicht für das Rückgrat der Vereine.

Ist unter der Prämisse, dass das Ergebnis alles dominiert, das von Ihnen so geschätzte schöne Spiel noch möglich?

Ja, die Spielkultur spielt eine extrem wichtige Rolle für den Erfolg. Wenn man nur auf die nackten Ergebnisse achtet, ist dem Zufall Tür und Tor geöffnet. Auch wir müssen in der Bundesliga aufpassen, dass das Spielerische nicht zugunsten einer Stärkung der Defensivarbeit verloren geht. Das Spiel mit dem Ball hat Vorrang, der Spaß am Spiel und am schönen Spiel entsteht durch Offensivaktionen, sie bringen die Attraktivität. Ich höre manchmal: "Gegen den Ball waren wir schlecht." Natürlich kommt es auf den Mix an - aber das Spiel mit dem Ball ist der Sinn dieses Spiels Fußball. Damit beginnt das Spiel, da muss der Trainer Lösungen haben. Teams mit einer Identität und Spielkultur sind auf Dauer erfolgreich. Lange hat in Deutschland die Spielkultur wenig interessiert, das hat sich Gott sei Dank gewandelt.

Wie ist da Bundesliga-Spitzenreiter Union Berlin einzuordnen?

Da stimmt die Mischung.

Löw zur Situation 2006: "Wir in Deutschland brauchten Spielkultur"

Hat für Sie in der Geschichte des Fußballs jemals eine Mannschaft den idealen Fußball gespielt?

Spanien war eine Inspiration für uns. Die deutsche Kultur machte Körperlichkeit aus, Einsatz, Physis, Zweikampfstärke, Mentalität. Aber heute brauchen wir andere Lösungen, weil der Fußball schneller und die Räume enger wurden. 2006 war klar, dass nur mit Emotionalität und Einsatz kein großes Turnier zu gewinnen war. Die Spanier hatten in den Jahren zuvor begeistert, weil sie technisch und kognitiv hervorragende Lösungen fanden. Bei Brasilien stand stets das schöne Spiel im Vordergrund, mit Dribblings à la Ronaldinho. Wir in Deutschland brauchten Spielkultur, deshalb hatte seit 2006 die spielerische Entwicklung Priorität. Daran haben wir intensiv gearbeitet und mit aller Konsequenz daran festgehalten, trotz schmerzlicher Rückschläge. Über Jahre standen wir dann für eine tolle Spielkultur und Spielfreude. Dafür kommen doch die Zuschauer. Deshalb ist die Premier League attraktiv, weil dort mit hoher Zielstrebigkeit das Tor angepeilt wird. Trainer wie Pep Guardiola sind auch eine Inspiration.

In welchen Bereichen?

Passqualität ist für ihn wichtig, das Passrisiko. Als wir begonnen haben 2004, war das Passrisiko hierzulande nicht optimal, die Passschärfe nicht, vor allem aber nicht die Beschleunigung, die Intervalle zwischen Ballannahme und Weiterspielen waren ganz lang. So hat sich das Spiel ständig verlangsamt, der Gegner konnte sich formieren, wir liefen gegen Abwehrmauern. Das waren die Anfänge: Wir mussten Ballbesitzzeiten minimieren, Raumaufteilung, Passschärfe. Das war für mich das Wichtigste und vielleicht Schwierigste meiner Arbeit beim DFB.

Permanent über Entscheidungen herzufallen ist definitiv der falsche Weg und nicht der Sinn des Spiels. JOACHIM LÖW

In welchen Ländern sagt Ihnen die Fußballkultur, nicht allein das Spiel, sondern die Atmosphäre, das Verhalten auf dem Feld, die Fairness am meisten zu?

Wenn es um das Verhalten auf dem Platz geht, nicht um Technik oder Taktik, bin ich ein Freund der Premier League. Getroffene Entscheidungen werden dort akzeptiert. Es wird weitergespielt, es gibt wenige Reklamationen, selten Rudelbildung, bei Körperkontakt gibt es nicht sofort dieses Fallen und kaum Spieler, die für sich Fouls provozieren. Im europäischen Vergleich sehe ich in England einen ehrlichen Fußball, einen schnellen, harten, aber anständigen Fußball. Ich sehe bei den Spielern immer die Intention, dass sie auf den Beinen bleiben. In Deutschland sehe ich Spieler, die bei jedem Körperkontakt fallen und Schiedsrichterentscheidungen nicht akzeptieren, oder Trainer, die ununterbrochen beim Vierten Offiziellen sind. Das möchte ich nicht, sondern Respekt vor der Hoheit des Schiedsrichters. Als Trainer muss ich auf das Spiel achten. Permanent über Entscheidungen herzufallen ist - bei aller Emotion - definitiv der falsche Weg und nicht der Sinn des Spiels. Die Fans wollen Fairness auf dem Platz sehen und nicht dieses ständige Fallen, ohne dass gefoult wurde. Im Handball wird wenig reklamiert - und Proteste werden mit einer Zwei-Minuten-Strafe geahndet. Im Fußball geht es bei zwei Drittel der Diskussionen nach dem Schlusspfiff um Schiedsrichterentscheidungen, dabei gibt es mit dem VAR viel mehr gerechte Entscheidungen. Und falsche Pfiffe gehören nun mal dazu.

Was wir 2004 einführten, hatte schon Nachhaltigkeit. JOACHIM LÖW

Konnten Sie als Bundestrainer mit Ihrer Richtlinienkompetenz auf die Entwicklung des deutschen Fußballs ausreichend Einfluss nehmen?

Was wir 2004 einführten, hatte schon Nachhaltigkeit. Wegen des großen Drucks wurde die Wichtigkeit eines Sportpsychologen erkannt, im Fitnessbereich wurde auf die Belastungssteuerung mehr Wert gelegt. Den Trainerstab erweiterten Experten. Auf dem Platz waren Ballbesitzzeiten oder die Abstände zwischen den Reihen ein Punkt, die Integration junger Spieler war Thema, sodass die U-21-Spieler Praxis in den Vereinen bekamen. Nach der WM 2010 richtete sich der Fokus verstärkt auf die Ausbildung.

Warum ist die von Ihnen angeleitete deutsche Nationalmannschaft 2014 Weltmeister geworden?

Es war das Festhalten an den Grundprinzipien einer roten Linie. In meinem Team hielten wir wie Pech und Schwefel zusammen. Da passte kein Blatt Papier zwischen uns, sodass wir die vorgegebene Linie durchziehen konnten. Aus den Erfahrungen von anderen Turnieren wie der EM 2012 und einigen Niederlagen hatten wir gelernt, Spieler wie Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Miro Klose, Sami Khedira oder Per Mertesacker waren auf ihrem Zenit. Das Begegnen auf Augenhöhe mit den Spielern war ein wichtiges Puzzleteil, das Team hinter dem Team war perfekt. Im Quartier hatten wir eine optimale Oase. Und unsere Spielkultur war in einer sehr guten Balance zwischen Defensive und Offensive. Glück kam auch dazu. Die Mannschaft war insgesamt gereift.

Die Vielfalt, die wir hatten, war etwas Wunderbares. JOACHIM LÖW

Ist eine funktionierende Mannschaft ein Paradebeispiel für Kooperation, Kommunikation, Toleranz und auch Fairness gegenüber dem anderen?

Das ist die Grundvoraussetzung im Leben und natürlich ebenso in einer Fußball-Mannschaft, um erfolgreich zu sein: Wie begegnet man dem anderen Menschen nur in Bezug auf seine sportliche Leistung, unabhängig von dessen Background; dass es normal und völlig egal ist, verschiedene Meinungen oder Religionen oder eine andere Hautfarbe zu haben. Das bedeutet Respekt: den anderen anzuerkennen und wertzuschätzen. Die Vielfalt, die wir hatten, war etwas Wunderbares, die verschiedenen Kulturen haben uns bereichert und geformt. In der heutigen Zeit und in unserem Land ist es extrem wichtig, dass wir den Respekt für andere Kulturen fördern, um so zusammenzufinden, im täglichen Leben wie im Sport. Und da ist es wichtig, dass diese Werte in den U-Teams der vielen kleinen Vereine große Beachtung erfahren.

In nahezu jedem Amateurverein sind Spieler mit Migrationshintergrund aktiv. Sie haben Sami Khedira, Jerome Boateng, Ilkay Gündogan oder Mesut Özil in die DFB-Auswahl eingebaut. War diese Aktion für Sie neben der rein sportlichen Notwendigkeit auch ein integrativer Akt?

Ich musste die Verbindung zwischen der sportlichen Leistung und dem Menschen bewerten, dabei war für mich völlig egal, welchen Migrationshintergrund die Spieler hatten. Dadurch wurden wir zum Vorbild und erhielten Integrationspreise. Aber es war für uns normal und gelebte Integration. Das verstehe ich unter gegenseitigem Respekt, dass das nicht ständig thematisiert, sondern in der täglichen Arbeit praktiziert wird.

Hatten Sie zu Özil seit den Differenzen 2018 Kontakt?

Wir haben mehrmals telefoniert und die Thematik besprochen. Das war wichtig für mich.

Es ist sehr wichtig, dass Nationaltrainer und Nationalspieler Missstände offen ansprechen. JOACHIM LÖW

Wie haben Sie Ihre Auslandsstationen in der Türkei und in Österreich geprägt?

Das Jahr bei Fenerbahce Istanbul war sehr positiv, weil ich ein anderes Denken kennengelernt und die unterschiedliche Lebensweise - auch vor dem religiösen Hintergrund - akzeptiert habe. Andere Sichtweisen prägen die eigene.

Der Fußball, siehe jetzt die WM in Katar, muss sich immer mehr politisch positionieren. Wo sehen Sie da die Verpflichtung, wo die Grenzen?

Es ist sehr wichtig, dass Nationaltrainer und Nationalspieler Missstände offen ansprechen. Der Fußball und der Sport können diese Probleme allerdings allein nicht regeln, zuallererst ist die Politik verantwortlich, für die Achtung der Menschenrechte zu sorgen. In Katar wurden einige Reformen auf den Weg gebracht, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern. 2010, vor der WM in Südafrika, wurde viel über Korruption gesprochen, in Brasilien gab es 2013 beim Confed-Cup Demonstrationen gegen die WM und die FIFA mit der Forderung, dass das Geld in die Infrastruktur, Bildung und das Gesundheitswesen fließen solle. Die Spieler sind beim Turnier selbst für ihre Leistungen zuständig und darauf fokussiert. Sie vertreten ihr Land, da geht es in erster Linie um den Sport.

Frage am Rande: Haben Sie noch Kontakt zur früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel?

Ja, gelegentlich fragen wir uns per SMS, wie es geht.

Ist eine WM oder der Europapokal allein ein sportlicher Wettstreit? Oder haben sie eine Bedeutung für den Austausch unter den Ländern oder gar für die Völkerverständigung - wie Walther Bensemann den Fußball verstanden hat?

Der Fußball dient in jedem Fall der Völkerverständigung. Er leistet einen wesentlichen Beitrag für das globale Gemeinwohl, indem er internationale Begegnungen veranstaltet.

Bei aller Kommerzialisierung sind die Spieler keine Roboter, sie brauchen Ruhepausen. JOACHIM LÖW

2024 startet die reformierte Champions League mit 36 Teams in einer Tabelle. Wird die Fangemeinde diesen revolutionären Schritt akzeptieren?

Da bin ich gespannt. Aus der Trainersicht befürworte ich eher eine Rückkehr zur Vereinfachung, weil wir die Belastungsschraube für die Topspieler nicht überdrehen dürfen. Bei aller Kommerzialisierung sind die Spieler keine Roboter, sie brauchen Ruhepausen. Da würde ich mir von unseren Entscheidungsträgern im Fußball mehr Verantwortungsbewusstsein für die Aktiven in diesem Milliardenspiel wünschen. Ohne Qualität und Stars auf dem Platz gibt es keine Begeisterung und keine Einnahmen. Wir sind an einem Punkt angelangt, wo Verantwortliche die Spieler maximal schützen müssen, damit das Gesamtkonstrukt intakt bleibt. Ich stelle mir manchmal schon die Frage: Wie lange geht das noch gut? Ich bin kein Romantiker, der sich nach den vermeintlich guten alten Zeiten zurücksehnt, habe aber Bedenken. Es sollen doch noch weitere Generationen Spaß an diesem schönen Spiel haben.

Zu Beginn der Pandemie wiesen Sie auf Fehlentwicklungen unserer Zeit hin und sagten, Corona habe gezeigt, was wirklich zähle im Leben, nicht Profit und Rekorde, sondern Familie, Freunde, Respekt. Haben die Welt und der Fußball gelernt?

Das müssen wir Menschen erst noch unter Beweis stellen in den kommenden Jahren, ob wir zu nachhaltigen Veränderungen für unsere Gemeinschaft und die Erde fähig sind.

Wir erleben eine ernsthafte Krise. Drohen dem Fußball daraus Konsequenzen, weil den Zuschauern das Geld fehlt? Oder wird er als schönste Nebensache der Welt zu einer Abwechslung vom schwierigen Alltag?

Der Fußball wird immer eine wunderbare Abwechslung bleiben, solange die Belastung nicht überdreht wird. Es dürfen nicht immer nur die finanziellen Aspekte im Vordergrund stehen; die Qualität des Spiels schafft die Begeisterung.

Ich habe schon die Intention, wieder eine Aufgabe im Fußball zu übernehmen. JOACHIM LÖW

Wie verfolgen Sie heute den Fußball?

Genauso interessiert wie zuvor. Ich gehe gelegentlich wieder ins Stadion. Die Auszeit tat mir gut.

Für einen Trainer ist es der größte Erfolg, Weltmeister zu werden. Ist Ihr Lebenswerk vollbracht?

Es gibt sicher noch weitere Aufgaben für mich. Doch als Bundestrainer unser Land zu repräsentieren, war ein großartiger Auftrag und der WM-Gewinn natürlich eine wunderbare Bestätigung unserer Arbeit.

Wie sieht Ihr jetziger Alltag aus?

Ich habe mehr Zeit für die Familie und Privates. Mir ist nicht langweilig.

Wie sehen Sie sich heute, wie werden Sie gesehen: Eben als Weltmeistertrainer? Weiter als Fußballlehrer? Als Coach im Wartestand? Oder als Privatier?

Ich habe schon die Intention, wieder eine Aufgabe im Fußball zu übernehmen. Dazu ist der Spaß an diesem Sport zu groß. Ich spüre wieder eine Motivation, wenn ich jetzt Fußball sehe - ein paar Monate war das nicht der Fall. Wenn ich das Gefühl habe, eine Aufgabe würde mich reizen, bin ich bereit und greife wieder an.

Wo werden Sie die WM erleben?

Ich möchte eine WM einmal vor Ort als Außenstehender erleben. Deshalb habe ich bisher keinen Job angetreten.

