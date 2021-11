Löw: "Ich habe eine Weile gebraucht"

Die Ära Joachim Löw ging nach dem Achtelfinal-Aus im Juni zu Ende, am Donnerstagabend wurde der langjährige Bundestrainer nun offiziell verabschiedet.

Joachim Löw verabschiedet sich in Wolfsburg vom DFB. imago images/regios24

Nach 15 Jahren, 198 Spielen und dem WM-Titel 2014 war für Löw die Amtszeit nach dem vorzeitigen Aus bei der EM im Sommer in der Runde der letzten 16 gegen England (0:2) beendet, am Donnerstagabend wurde der 61-Jährige nun vom DFB in Wolfsburg im Rahmen des WM-Qualifikationsspiels gegen Liechtenstein verabschiedet.

"Nach so vielen Jahren und so einer langen Reise musste ich natürlich Abstand gewinnen. Ich musste auch einiges verarbeiten. Das letzte Turnier war ja für uns alle ein bisschen enttäuschend. Von daher habe ich eine Weile gebraucht", erklärte Löw bei RTL.

Die Lust und die Motivation kommen allmählich zurück. Joachim Löw

Der Ex-Bundestrainer kann sich offenbar auch ein Comeback auf der Trainerbank vorstellen. Er freue sich wieder auf Fußball. "Die Lust und die Motivation kommen allmählich zurück."

Neben Löw, der sich vor Spielbeginn durch ein Spalier seiner ehemaligen Spieler wie Per Mertesacker, Lukas Podolski, Miroslav Klose oder auch Benedikt Höwedes auf das Spielfeld begab und dort dann von DFB-Vizepräsident Peter Peters geehrt wurde, wurden auch seine langjährigen Assistenten Andreas Köpke und Thomas Schneider, Chefscout Urs Siegenthaler sowie Teamarzt Josef Schmitt verabschiedet. Von den 26.000 Zuschauern in Wolfsburg bekam Löw stehende Ovationen.