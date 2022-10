Löw: "Bei der 5:0-Führung gegen Brasilien wurde ich zur Pause laut"

Joachim Löw war als Bundestrainer nicht gerade ein "Vulkan" - wurde aber manchmal gerade dann laut, wenn es niemand von ihm erwartete. Im kicker-Interview spricht er über das WM-Halbfinale 2014 gegen Brasilien.

Spätestens als Sami Khedira in der 29. Minute nach Doppelpass mit Mesut Özil zum 5:0 traf, war es legitim, von einer Vorentscheidung zu sprechen: Deutschland zerlegte Gastgeber Brasilien im Halbfinale der WM 2014 derart heftig, dass sich jeder, der damals vor dem Fernseher saß, noch heute an Einzelheiten aller Art von jenem 8. Juli erinnert.

Nur Joachim Löw wollte lange noch nichts von einer Vorentscheidung wissen. Der Bundestrainer machte in der Halbzeitpause sogar etwas, was seine Spieler von ihm nicht gewohnt waren: Er wurde laut. Das erzählt der Walther-Bensemann-Preisträger 2022 im großen kicker-Interview (Montagausgabe).

Löw dachte auch ans 4:4 gegen Schweden

"Auch ich wurde in der Kabine manchmal laut, wenn es gar nicht erwartet wurde, so zur Pause bei der 5:0-Führung im WM-Halbfinale 2014 gegen Brasilien", sagt Löw dort. "Nach so einer Halbzeit waren die Spieler von meiner Reaktion sicher überrascht. Bei Rückständen in der Halbzeit war ich andererseits ruhig, um nicht noch mehr Hektik reinzubringen."

Doch was hatte Löw gegen Brasilien nur derart in Wallung gebracht? "Zunächst wusste ich aus meiner Erfahrung, dass wir eine 4:0-Führung verspielt hatten - und das war nicht so lange her gewesen", so der heute 62-Jährige in Anspielung auf das 4:4-Remis gegen Schweden im Oktober 2012 in Berlin.

"Und der zweite Grund war, dass ich wusste, was es für Brasilien bedeutete, bei einer Heim-WM mit 0:5 in Rückstand zu liegen. Das größte Ziel war aber das Finale, das wir mit einer konzentrierten Leistung im zweiten Durchgang - da war ich sicher - erreichen würden. Aber mir war genauso wichtig, dass der Gegner Brasilien nicht lächerlich gemacht wurde."

Beides gelang: der souveräne Finaleinzug durch einen 7:1-Sieg und das Vorhaben, die Brasilianer nicht zu demütigen, was bis heute ebenfalls fest zum Vermächtnis dieses Spiels gehört.

