Löw adelt Streich als "Bessermacher" und vermisst beim DFB-Team "Achse, die Halt gibt"

Mit knapp 600 Gästen aus Wirtschaft, Politik und Sport feierte der SC Freiburg seinen Neujahrsempfang "Anstoß 2024" im Europa-Park in Rust. Mit einigen SC-Legenden, darunter Ex-Bundestrainer Joachim Löw, startete der Verein in sein Jubiläumsjahr.

In diesem Jahr wird der SC Freiburg 120 Jahre alt. Die rasante Entwicklung des Vereins - vor allem in den vergangenen Jahren - zeigte sich auch beim Neujahrsempfang, zu dem in jedem Jahr mehr Sponsoren und Ehrengäste eingeladen werden. Die beiden Vorstände Oliver Leki und Jochen Saier blickten dabei zunächst kurz auf das erneut sehr erfolgreiche vergangene Jahr zurück und kündigten an, dass das Jubiläum in diesem Sommer noch groß gefeiert werden soll.

Auch wirtschaftlich sei die Bedeutung des Vereins inzwischen beachtlich, betonte Leki, der Sport-Club bringe nach einer neuen Studie eine jährliche Wertschöpfung von 600 Millionen Euro in die Region. Danach überließen die SC-Vorstände die Bühne einigen SC-Legenden, die im launigen Talk mit ARD-Journalist Tom Bartels an frühere, ebenfalls erfolgreiche Jahre erinnerten.

Cardoso erntet viele Lacher - Golz offenbart den emotionalsten Moment

Besonders viele Lacher und Applaus erntete Rodolfo Cardoso, der in seinen zwei Saisons für den Sport-Club (1993-1995) 29 Pflichtspieltore geschossen hat. Der Argentinier gab Anekdoten zum verstorbenen SC-Präsidenten Achim Stocker preis, bei dem er in seinen Anfangswochen in Freiburg sogar gewohnt hatte. Und er erinnerte an den drei Spieltage vor Schluss fast nicht mehr für möglich gehaltenen Klassenerhalt im ersten Bundesligajahr des Vereins, der durch drei Siege noch geschafft wurde, unter anderem durch Tore von Cardoso. Davor hatte der frühere SC-Kapitän Werner Blank über den ersten Zweitliga-Aufstieg des Vereins 1978 erzählt. Torhüter Richard Golz, Tobias Willi und der heutige Co-Trainer Julian Schuster plauderten ebenfalls über ihre Zeit als Spieler beim Sport-Club.

Golz offenbarte, dass er in Freiburg den "emotionalsten Moment" seiner Karriere erlebt habe, als er im Oktober 1998 im ersten Spiel gegen seinen Ex-Club Hamburger SV einen Elfmeter seines Nachfolgers Hans Jörg Butt parierte, und das in der 90. Minute, damit das torlose Unentschieden sicherte. Angesprochen auf den aktuellen SC-Torwart Noah Atubolu sagte der 55-Jährige: "Ich freu mich sehr, dass die Position wieder außergewöhnlich gut besetzt ist." Vor allem sei es sehr konsequent, dass der Sport-Club nicht nur bei Feldspielern, sondern auch im Tor auf die im eigenen Verein ausgebildeten Talente setze.

Auch für den ehemaligen Bundestrainer Joachim Löw ist der Sport-Club "in jeder Hinsicht Vorbild in diesem Land, durch die Konstanz in verantwortlichen Positionen, die Verknüpfung von Jugend und Profis, er ist wirtschaftlich sehr erfolgreich und überall sehr beliebt", wie er im Gespräch mit Bartels und SC-Chefcoach Christian Streich erklärte. Hinzu komme, dass die Freiburger auch "spielerisch immer besser geworden" seien, und das liegt seiner Ansicht nach an "Disziplin und harter Arbeit" und zum großen Teil daran, dass Streich "ein Bessermacher" sei. Die Spieler, die aus den Nachwuchsmannschaften in den Profikader rückten, "werden mit jedem Jahr sichtbar besser". Zudem sei Streich "mehr als ein Trainer", weil er empathisch sei, "und sein Horizont ist breiter als die Länge und Breite eines Spielfelds".

In dem Gespräch ging es zudem darum, wie Mannschaften erfolgreich sein können - auch in Bezug auf die deutsche Nationalmannschaft. Beim Sport-Club gehöre dazu, dass jeder Spieler "als eigenständige Persönlichkeit respektiert wird", und dass "ältere Spieler jüngere wachsen lassen". Das DFB-Team sei "von der Qualität der Einzelspieler keine so schlechte Mannschaft, aber das macht noch keine Mannschaft", sagte Streich und fand Unterstützung von Löw. Im Moment sieht der Ex-Bundestrainer "keine richtige Achse, die Halt gibt". Die Nationalspieler müssten "eine Einheit werden" und "die Ideen aus ihren verschiedenen Vereinen auf einen Nenner" bringen. "Die jetzige Generation muss sich noch beweisen, dass sie auf dem hohen Niveau mit dem Druck umgehen kann", sagte Löw.