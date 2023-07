Lösung gefunden: Schwolow verlässt Hertha

Alexander Schwolow verlässt Hertha BSC. Der Torhüter hat seinen Vertrag aufgelöst, wie der Verein am Mittwoch mitteilte.

Nach 55 Spielen ist das Kapitel Hertha BSC für Alexander Schwolow beendet. Der Torhüter und die Berliner gehen getrennte Wege. "Wir haben die Situation offen mit Alex besprochen und in den vergangenen Wochen gemeinsam versucht, eine Lösung zu finden. Dies ist uns nun gelungen", erklärte Sportdirektor Benjamin Weber. Der ursprünglich noch bis 2025 gültige Vertrag wurde aufgelöst.

Schwolow kam im Sommer 2020 nach fünf Jahren beim SC Freiburg nach Berlin, absolvierte 51 Bundesliga-Spiele für Hertha, verließ den Klub aber im Sommer 2022 auf Leihbasis Richtung FC Schalke 04. Dort kam Schwolow im deutschen Oberhaus 23-mal zum Einsatz, konnte den Abstieg der Königsblauen aber nicht verhindern.

Ich bin überzeugt, dass die nun gefundene Lösung das Beste für alle Beteiligten ist. Alexander Schwolow

Für Schwolow ging es zurück zur Alten Dame, die ebenfalls in die 2. Bundesliga abgestiegen war. In den Planungen von Trainer Pal Dardai spielt der 31-Jährige aber keine Rolle. Nun also die Trennung.

"Ich bin überzeugt, dass die nun gefundene Lösung das Beste für alle Beteiligten ist", meinte Schwolow, der sich bei den Verantwortlichen von Hertha bedankte, "dass wir gemeinsam einen Weg gefunden haben, mit dem wir beide gut leben können".

Er habe sich nach seinem Wechsel 2020 "zu Hertha gewünscht, dass die Dinge sich anders entwickeln, aber es läuft nun mal im Leben nicht alles nach Plan", so Schwolow. "Das gilt es zu akzeptieren, Situationen anzunehmen und das Beste daraus zu machen."

Wie es nun weitergeht für Schwolow, ist noch unklar. Bislang hat der Keeper neben 33 Zweitliga-Partien auch 199 Bundesliga-Spiele absolviert. Ob er sein Jubiläumsspiel bald schafft, wird sich zeigen.