Lösung für die Torhüter-Position: Peitzmeier wechselt zu St. Pauli II

Eine der wichtigsten Positionen im Kader von St. Paulis U 23 wurde nun besetzt: Jhonny Peitzmeier wechselt von den Sportfreunden Lotte zu den Kiez-Kickern.

Wird weiterhin in der Regionalliga spielen: Jhonny Peitzmeier. IMAGO/Fotografie73

Peitzmeier wird trotz des Abstiegs in die Oberliga mit Lotte der Regionalliga erhalten bleiben. Nach dem Abgängen von Jesper Heim und Viktor Weber füllt der 21-Jährige die entstandene Lücke im Tor der Hamburger.

Der Torhüter wurde in der Jugend von Arminia Bielefeld ausgebildet. 2019 wechselte Peitzmeier nach Lotte und bestritt 76 Spiele in der Regionalliga. Der nächste Karriereschritt soll nun bei St. Pauli gelingen.

"Er war Führungsspieler und zeitweise Kapitän in Lotte. Wir glauben, dass er in einem professionellen Umfeld in seiner Entwicklung noch einen weiteren Schritt machen kann", wird der Sportliche Leiter Carsten Rothenbach auf der vereinseigenen Website zitiert.