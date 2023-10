Löst Schottland als erstes Team das EM-Ticket?

Schottland ist bisher durch die Gruppe A marschiert und könnte sich am Donnerstag in Spanien (20.45 Uhr) als erstes Team nach Gastgeber Deutschland für die EM 2024 qualifizieren. Womöglich reicht sogar ein Remis, weil Norwegen schwächelt.

Die Bilanz der Schotten nach fünf Spieltagen ist beeindruckend: Fünf Siege und fast noch beeindruckendere 12:1 Tore. Das einzige Gegentor kassierte das Team von Steve Clark beim 2:1-Sieg in Norwegen durch einen Elfmeter von Erling Haaland. Ansonsten blieb Schottland und vor allem Keeper Angus Gunn (Norwich City) ohne Gegentor - auch beim 2:0 gegen Spanien.

Jetzt geht es in Sevilla wieder gegen Spanien und die Qualifikation für das Turnier in Deutschland winkt bereits. Schon ein Remis würde reichen oder wenn Norwegen auf Zypern patzt, dann wäre die EM-Teilnahme ebenfalls sicher. Spanien könnte mit zwei Siegen gegen Schottland und am Sonntag in Norwegen (20.45 Uhr) seinerseits das Ticket lösen, während Haaland und Co. womöglich nächsten Sommer nur Zuschauer sind.

Keeper Gunn: "In der Mannschaft herrscht eine tolle Atmosphäre"

"Wir sind zuversichtlich. In der Mannschaft herrscht eine tolle Atmosphäre", sagt Gunn. "Wir haben bisher unglaublich gut gespielt und stehen kurz vor dem Ziel. Jetzt liegt es an uns, professionell zu bleiben, nach Spanien zu reisen und hoffentlich das gewünschte Ergebnis zu erzielen." Durch die bereits geholten Punkte könne das Team selbstbewusst auftreten und frei aufspielen.

Der Held im Glasgower Hampden Park war Ende März neben Keeper Gunn natürlich Doppelpacker Scott McTominay. Der 26-jährige Stürmer von Manchester United erzielte bereits sechs Treffer in der EM-Qualifikation. Da lässt er Größen wie Harry Kane (5), Cristiano Ronaldo (5), Kylian Mbappé (4) oder Erling Haalnd (4) hinter sich. Einzig der Belgier Romelu Lukaku hat bisher mehr Tore erzielt (8).

McTominay glänzt als Joker für ManUnited

McTominay scheint jedenfalls bereit zu sein. Am Wochenende gewann ManUnited dank des eingewechselten Schotten, der eine sicher geglaubte Niederlage innerhalb von vier Minuten in einen Last-Minute-Sieg umwandelte, noch 2:1.

Fehlen werden Ryan Jack (Glasgow Rangers) und Kevin Nisbet (Millwall), die beide verletzungsbedingt absagen mussten.