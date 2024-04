Lösbare Vorrundengruppe für Deutschland bei Handball-EM

In Wien wurden am heutigen Abend die Vorrundengruppen für die Handball-EM der Frauen Ende des Jahres ausgelost. Das Turnier soll vom 28. November bis zum 15. Dezember 2024 in Ungarn, Österreich und der Schweiz ausgetragen werden. Erstmals wird das Großturnier mit 24 Mannschaften ausgetragen, Deutschland erwischte eine machbare Gruppe, bekommt es dann in der Hauptrunde mit mehreren Schwergewichten zu tun.

IMAGO/PanoramiC