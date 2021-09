Löhmannsröben: Zeit für das pinke Hasenkostüm

Den Treffer beim 1:1 gegen 1860 München am Sonntag hatte der Hallesche FC Jan Löhmannsröben zu verdanken. Der Neuzugang wollte einfach mal sein Glück probieren.

Jan Löhmannsröben - der zuletzt vereinslose Mittelfeldspieler lief vergangene Spielzeit für Hansa Rostock auf und kam vor Kurzem als Ersatz für Louis Samson (Adduktorenverletzung) zum Halleschen FC.

Am Sonntag trug er bei der Partie gegen 1860 München (1:1) erstmals das HFC-Trikot und machte seinen Einstand perfekt: In der 13. Spielminute köpfte er sein neues Team zur Führung. "Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Ich hab' im Training schon einen eingenickt und da dachte ich mir: 'Komm', probier' mal dein Glück.' Dass es geklappt hat, war echt schön", so Löhmannsröben im Interview mit "MagentaSport". Mit der Euphorie steuerte er jedoch etwas zurück. "Mal gucken, ob es wieder eine Eintagsfliege war oder ob ich das noch öfter schaffe diese Saison."

Wir machen einen Reißverschluss an seine Beine, dann passiert das nicht mehr. Jan Löhmannsröben

Der HFC, der nach dem Platzverweis Boyds (29.) über weite Teile des Spiels in Unterzahl auftrat, konnte die Führung letztlich nicht über die Zeit bringen. Daniel Wein glich in der 65. Minute aus, bei seinem Torschuss tunnelte er Halle-Offensivmann Jonas Nietfeld. "Was soll man da machen", kommentierte Löhmannsröben den Gegentreffer. "Ich habe schon gesagt, wir machen einen Reißverschluss an seine Beine, dann passiert das nicht mehr. Aber vielleicht hat er auch O-Beine."

Eine Wette aus alten Zeiten

Der 30-Jährige meinte, seine Mannschaft hätte lieber die drei Punkte mitgenommen, im Endeffekt sei es aber ein intensives Spiel gewesen und der Punkt somit zufriedenstellend. Auf die weitere Saison bezogen gab der Neuzugang preis, "es sei mal wieder Zeit für einen Hasen". Das beruht auf einer Wette aus seiner Zeit bei Kaiserslautern: "Ich habe mit einem Fan ausgemacht, wenn ich drei Tore und drei Vorlagen mache, muss er eine ganze Saison über im pinken Hasenkostüm ins Stadion gehen. Das ist mir damals nicht gelungen, aber vielleicht schaffe ich es dieses Jahr."

Am Mittwoch gastiert Halle beim FSV Zwickau (LIVE! ab 19 Uhr bei kicker).