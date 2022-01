Lode: "Sind nicht da, wo wir sein wollen"

Den Wechsel von einem Europapokalteilnehmer zu einem Zweitligisten sieht Marius Lode nicht als Rückschritt, zumal sich der neue Innenverteidiger des FC Schalke fest vorgenommen hat, schon bald wieder erstklassig zu spielen. "Wir sind aktuell nicht da, wo wir sein wollen", sagt Erling Haalands Nationalelf-Kollege.

Marius Lode will mit Schalke wieder nach oben und erstklassig spielen. imago images/RHR-Foto

Die vergangenen beiden Jahre waren Marius Lodes bislang erfolgreichsten in seiner durchaus schon weiter fortgeschrittenen Profi-Karriere. Er wurde sowohl 2020 als auch 2021 norwegischer Meister mit FK Bodö/Glimt, daraus resultierten Auftritte auf internationalem Parkett, besonders denkwürdig war dabei der 6:1-Heimsieg in der Europa Conference League im Oktober gegen José Mourinhos AS Rom, Lode gehörte zur Startelf.

Das Sahnehäubchen: 2021 wurde der 28-Jährige Nationalspieler (2 Einsätze), damit ist er nun zumindest auf dieser Ebene Teamkollege von Erling Haaland. Ein persönliches Treffen mit dem BVB-Star im Ruhrpott hat noch nicht stattgefunden, aber beide tauschten schon "Textnachrichten" aus, erzählt Lode.

Ex-S04-Stürmer Sand gehört zum engsten Beraterkreis

Von der internationalen Klub-Bühne hat sich der Abwehrspieler durch seinen Wechsel zu Zweitligist Schalke 04 nun erst einmal verabschiedet, vielleicht für immer. Schalke 04 und Lode, der einen bis 2024 gültigen Vertrag unterschrieb, seien aktuell "nicht da, wo wir sein wollen", sagt er - aber die Kröte schluckt der ablösefreie Linksfuß. Der Innenverteidiger fühlte sich auch von der "Geschichte dieses Klubs", dessen Zukunft er mitgestalten will, und den großen Namen der Vergangenheit angezogen. Randnotiz: Ex-S04-Stürmer Ebbe Sand gehört zu seinem engsten Beraterkreis.

Nationalspieler will Lode unbedingt bleiben - und sich dafür mit beachtlichen Auftritten im königsblauen Dress empfehlen. Am Wochenende gegen Holstein Kiel (1:1) feierte er sein Debüt, als er nach 69 Minuten für Salif Sané eingewechselt wurde. Mit Einwechslungen will sich Lode mittel- bis langfristig aber nicht zufriedengeben. Die Stammelf ist sein Ziel.

Er weiß, dass das nicht leicht wird. Das bisherige Stamm-Trio Malick Thiaw, Ko Itakura und Marcin Kaminski sowie der nun zurückgekehrte Sané seien "vier großartige Spieler", sagt Lode, der in der Vergangenheit vor allem Erfahrungen als Mann für die linke Abwehrseite gesammelt hat. Sein großes Plus: Auch einen Einsatz auf der rechten Seite oder zentral würde er nicht scheuen.