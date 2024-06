Lockruf von Ex-Schützling Kalinic: Gattuso wird Trainer in Split

Im Februar diesen Jahres endete die Amtszeit von Gennaro Gattuso bei Olympique Marseille nach nur knapp fünf Monaten. Knapp vier Monate später heuert der 46-Jährige bei Hajduk Split in Kroatien an.

Nach nur einem einzigen Pflichtspielsieg seit der Jahreswende hatte Olympique Marseille Mitte Februar die Reißleine gezogen und Gennaro Gattuso von seinen Aufgaben als Cheftrainer entbunden. Während OM die Saison auf Rang 8, und damit außerhalb der europäischen Plätze abschloss, befand sich Gattuso auf Jobsuche - und wurde nun im sonnigen Dalmatien fündig.

"HNK Hajduk freut sich sehr, heute bestätigen zu können, dass der legendäre Gennaro Gattuso unser erstes Team in der neuen Saison betreuen wird. Er hat einen Vertrag bis Sommer 2026 unterschrieben und wird nächste Woche in Split eintreffen", schreibt Hajduk Split am Mittwochabend in einer Pressemitteilung.

Beim Vorjahresdritten der kroatischen HNL tritt der einstige Mittfeldspieler der Squadra Azzurra die Nachfolge von Mislav Karoglan an, der für die letzten sieben Saisonspiele bereits interimsweise von Jure Ivankovic ersetzt wurde. Für Gattuso ist es bereits die achte Station als Profi-Chefcoach.

Viele Titel als Spieler, nur einer als Trainer

An seine erfolgreichen Jahre als Spieler, in denen Gattuso unter anderem je zweimal die Champions League sowie die Serie A mit der AC Mailand gewonnen hatte, konnte der italienische Weltmeister von 2006 in seiner Rolle an der Seitenlinie bis dato noch nicht anknüpfen.

Einzig in seiner Zeit bei der SSC Neapel, die der 46-Jährige von Dezember 2019 bis Juni 2021 trainierte, konnte er mit dem Sieg im italienischen Pokal in der jüngeren Vergangenheit eine Trophäe in die Höhe strecken.

In Split kommt es für Gattuso zum Wiedersehen mit Nikola Kalinic, der seine aktive Karriere in diesem Sommer beendet hat und fortan als Sportdirektor im Verein tätig ist. Den ehemaligen Mittelstürmer hatte Gattuso einst selbst in Mailand trainiert - und augenscheinlich einen positiven Eindruck hinterlassen.