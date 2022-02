Lockerungen in Bayern: Zuschauerkapazität erhöht sich

Die bayerische Landesregierung hat am Dienstag weitere Corona-Lockerungen beschlossen. Dies hat auch Konsequenzen für den Profisport.

Dem Beschluss zufolge bleibt die Kapazitätsgrenze von 50 Prozent Auslastung bestehen, allerdings wurde die Maximalzahl der möglichen Zuschauer von bisher 15.000 auf 25.000 angehoben. Davon Gebrauch machen könnten der FC Bayern, der 1. FC Nürnberg und der im Olympiastadion spielende Drittligist Türkgücü München.

Die Regelung gilt ab dem 17. Februar, damit könnten der FCB (gegen Fürth) und der FCN (gegen Regensburg) ihre Ligaspiele am Wochenende bereits vor 25.000 Zuschauern austragen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder greift mit der Ankündigung damit dem für Mittwoch geplanten Bund-Länder-Treffen vorweg. In der Beschlussvorlage war davon die Rede, dass ab dem 4. März bei einer Auslastung von maximal 60 Prozent bis zu 25.000 Fans in die Stadien dürften. Für Hallen soll eine Höchstauslastung von 40 Prozent bis zu 4000 Zuschauer zugelassen werden.

Neben der Zuschauer-Auslastung gibt es in Bayern noch eine weitere große Lockerung. So soll schon ab Donnerstag in Bereichen, in der bislang 2Gplus galt künftig die 2G-Regel gelten - dies schließt Sportveranstaltungen ein. Das bedeutet, dass Geimpfte und Genesene keinen Testnachweis benötigen, um Einlass zu bekommen.