Locker ins Halbfinale: Sabalenka demonstriert ihre Ambitionen eindrucksvoll

Die künftige Weltranglistenerste Aryna Sabalenka nimmt nach einer Demonstration ihrer Stärke immer mehr ihren zweiten Grand-Slam-Triumph in den Blick.

Zog mühelos ins Halbfinale der US Open ein: Aryna Sabalenka. Getty Images

Die 25-jährige Aryna Sabalenka aus Belarus ließ bei ihrem 6:1, 6:4-Viertelfinalerfolg am Mittwoch gegen die Chinesin Qinwen Zheng keinen Zweifel an der Siegerin.

Sabalenka, die im Frühjahr in Melbourne ihren ersten Major-Titel feierte und danach auch in Paris und Wimbledon das Halbfinale erreichte, trifft nun in der Vorschlussrunde noch ohne Satzverlust auf Wimbledonsiegerin Marketa Vondrousova aus Tschechien oder die US-Amerikanerin Madison Keys.

Sie löst nach dem Turnier in New York die Polin Iga Swiatek ab, die 75 Wochen lang an der Spitze der Weltrangliste stand. Swiatek war im Achtelfinale gescheitert.

Zheng nicht in den Fußstapfen von Peng Shuai oder Na Li

Sabalenka wahrte mit ihrem Erfolg gegen Zheng ihre beeindruckende Viertelfinalbilanz bei Grand Slams. Alle sieben Auftritte in der Runde der letzten Acht bestritt sie erfolgreich. Zheng verpasste es, als dritte Chinesin nach Peng Shuai (2014) und Li Na (2013) in New York ins Halbfinale einzuziehen.

Die 20-Jährige fand im ersten Satz überhaupt kein Rezept gegen das druckvolle Spiel ihrer Gegnerin, ihre schwache Aufschlagquote spielte Sabalenka in die Karten. Im zweiten Durchgang steigerte sich Zheng dann, doch es reichte nicht.