Lochners Serie endet nach Startfehler - Frauen verpassen Podest

Bobpilot Johannes Lochner muss sich erstmals in dieser Saison geschlagen geben. Für die Frauen läuft es im Monobob auch nicht besser.

Ein Startfehler im zweiten Durchgang hat die Siegesserie von Bobpilot Johannes Lochner im Weltcup beendet. Der Stuttgarter musste sich mit seinem Anschieber Georg Fleischhauer (SC Potsdam) nach drei Siegen zum Auftakt am Samstag im Zweierbob in La Plagne mit dem zweiten Platz begnügen. "Das war dämlich von mir im zweiten Lauf, dass wir es zu weit ausgereizt haben, was nicht nötig gewesen wäre. Zum Glück wurde es noch der zweite Platz. Das ärgert einen natürlich, wenn man es so herschenkt", sagte Lochner.

Auf der Olympiabahn von 1992 gewannen die Schweizer Michael Vogt und Sandro Michel in 1:58,51 Minuten vor dem Stuttgarter (0,07 Sekunden zurück). Dritte wurden Francesco Friedrich vom BSC Oberbärenburg Sachsen und Anschieber Thorsten Margis (SV Halle) (0,43). Der deutsche Meister Adam Ammour (BRC Thüringen) kam mit seinem Bruder Issam (Eintracht Frankfurt) auf den fünften Platz (0,92).

Love überrascht mit dem Monobob

Beim Weltcup-Auftakt im Monobob hatten die deutschen Frauen zuvor einen Podiumsplatz verpasst. Beim überraschenden Sieg der Weltcup-Debütantin Kaysha Love aus den USA in 2:07,92 Minuten, die zudem einen neuen Bahnrekord aufstellte, belegte die Winterbergerin Laura Nolte (0:40 Sekunden zurück) den fünften Platz. Lisa Buckwitz vom BRC Thüringen wurde Siebte (+ 0:57), Kim Kalicki (TuS Eintracht Wiesbaden) Zwölfte (+1:51). "Es war ein harter Wettkampf, wir haben zu schwache Starts gezeigt. Es zeigt sich, dass die Konkurrenz im Monobob extrem hart ist. Wir müssen uns verbessern", sagte Bundestrainer René Spies.

Rodeln: Taubitz Zweite beim Auftakt in den USA

Die deutschen Rodlerinnen haben beim Saisonauftakt in Lake Placid eine Niederlage einstecken müssen. Beim Sieg der Österreicherin Madeleine Egle fuhr Julia Taubitz (Oberwiesenthal) als beste deutsche Starterin auf den zweiten Rang (+0,188 Sekunden). Die US-Amerikanerin Summer Britcher komplettierte das Podest als Dritte (+0,407).

Die weiteren Starterinnen hatten bei warmen äußeren Bedingungen nichts mit der Entscheidung zu tun: Weltmeisterin Anna Berreiter (Berchtesgaden) kam trotz eines besseren zweiten Durchgangs mit mehr als einer halben Sekunde Rückstand nur auf den siebten Platz (+0,603). U-23-Weltmeisterin Merle Fräbel (Suhl) belegte nach zwei Läufen auf der anspruchsvollen Olympia-Bahn von 1932 und 1980 Position 14 (+1,098).

Am Samstagabend deutscher Zeit stehen noch die Sprint-Entscheidungen auf dem Programm. Den Auftakt im Einsitzer der Männer hatte am Freitag Shootingstar Max Langenhan (Friedrichroda) für sich entschieden.

Eisschnelllauf: Dombek wieder in den Top 10

Eisschnellläufer Hendrik Dombek hat beim Weltcup im polnischen Tomaszow Mazowiecki erneut ein Top-10-Ergebnis erzielt. Über 1500 m erreichte der Erfurter in 1:47,29 Minuten Rang sieben. Der norwegische Sieger Peder Kongshaug war 0,88 Sekunden schneller unterwegs.

Am späteren Samstagnachmittag erreichten die deutschen Läuferinnen in der Mannschafts-Verfolgung beim Sieg Japans den sechsten Platz (+8,92 Sekunden).