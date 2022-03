"Local hero" lebt den kalifornischen Traum: Fritz schaltet Rublev aus

Taylor Fritz schaltete im Halbfinale von Indian Wells den favorisierten Andrey Rublev aus.

Taylor Fritz lebt weiterhin seinen Traum. Der 24-Jährige aus dem kalifornischen Rancho Sante Fe bezwang im Halbfinale von Indian Wells den Russen mit 7:5 und 6:4. Mit dem Zweisatzsieg gegen den an Position sieben gesetzten Rublev zieht Fritz erstmals in ein Mastersfinale ein. "Es fühlt sich unwirklich an", sagte der US-Athlet nach dem Match.

2012 stand zuletzt ein US-Amerikaner in der kalifornischen Wüste im Endspiel, damals verlor er gegen den Schweizer Roger Federer in zwei Sätzen (6:7, 3:6).

Klare Führung im ersten Satz verspielt

Im ersten Satz führte Fritz bereits mit 5:2, doch er brachte den Satz vorerst nicht über die Linie, sondern musste den 5:5-Ausgleich hinnehmen, ehe er sich wieder besann und doch noch mit 7:5 in Führung ging. "Ich habe heute definitiv mein bestes Turniermatch hier gespielt. Ich bin aggressiv geblieben und habe dadurch auch an Sicherheit gewonnen", sagte Fritz nach dem Match.

In der Crunchtime am Bein lädiert

Im zweiten Satz duellierten sich Fritz und Rublev weiter auf Augenhöhe, beim Stand von 4:5 war Rublev unter Druck, sein Aufschlagspiel durchzubringen. Zusätzliche Dramatik kam in dieser Phase auf, weil Fritz am rechten Bein wohl lädiert war. Nach einem spektakulären Ballwechsel zog Rublev nochmal den Kopf aus der Schlinge, doch kurz danach nutzte Fritz seinen ersten Matchball.

Sollte er auch noch das Finale gewinnen, wäre er der erste US-Amerikaner in der Siegerliste des Turniers in Indian Wells, seit Andre Agassi 2001 triumphierte.