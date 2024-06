Lob und Tadel für Österreich - Deschamps nach Auftaktsieg "erleichtert"

Während die Equipe Tricolore der österreichischen Nationalmannschaft für ihren engagierten Auftritt Respekt zollte, gab es von der französischen Presse einiges an Kritik für die harte Gangart.

Aus Düsseldorf berichtet Nikolaus Fink

Ihrer Favoritenrolle bei der EM in Deutschland wurde die französische Nationalmannschaft beim Auftaktspiel gegen Österreich nur bedingt gerecht. Zwar gewann die Equipe Tricolore am Montagabend mit 1:0, der knappe Erfolg ließ jedoch auch einige Fragen offen. Teamchef Didier Deschamps war dies - vorerst - egal. "Ich bin erleichtert, auch zufrieden mit dem Spiel", meinte der 55-Jährige in der ARD. "Wir hätten früher die Entscheidung schaffen können, aber es war ein schwieriger Gegner, der sehr gut gepresst hat und gut gestanden ist."

Das aggressive Anlaufverhalten der Österreicher bereitete den Franzosen immer wieder große Probleme, wie auch William Saliba in der Mixed Zone eingestand: "Wir wussten, dass es nicht leicht wird gegen solch eine geschlossene Mannschaft, die eine derartige Intensität an den Tag legt."

Österreich spielt "mit den Grenzen des Schiedsrichters"

Aus Sicht der französischen Presse schossen die Österreicher in puncto Intensität sogar über das Ziel hinaus. "Das Team (Frankreich, Anm. d. Red.) war gegen einen oft zu aggressiven Gegner gut im Spiel, doch in der Offensive fehlte es an Durchschlagskraft und Kreativität. Nichts war leicht gegen eine raue österreichische Mannschaft, die mit den Grenzen des Schiedsrichters spielte", schrieb etwa L'Equipe.

Insgesamt begingen die Österreicher 18 Fouls und sahen dafür gleich fünf Gelbe Karten. Ein Umstand, der im ÖFB-Lager für Unmut sorgte. Für Frankreichs Kapitän Kylian Mbappé nahm der "harte Kampf", wie Le Monde die Begegnung umschrieb, ein unschönes Ende. Der 25-Jährige erlitt nach einem Zusammenstoß mit Kevin Danso einen Nasenbeinbruch. Le Monde: "Les Bleus wurden von den rauen Österreichern in jeder Hinsicht hart bedrängt."

Frankreichs Mittelfeldmann Adrien Rabiot zeigte sich von der Gangart des Gegners nicht überrascht: "Wir wussten, dass Österreich eine Mannschaft ist, die sehr körperlich spielt. Darauf haben wir uns vorbereitet." Mit Erfolg, wie der aktuelle Stand in Gruppe D zeigt. Mit einem Sieg über die Niederlande (Freitag, 21 Uhr, LIVE! kicker) könnte Frankreich bereits den Einzug ins Achtelfinale fixieren.