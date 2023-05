Lob für SC-Talent Schmidt: "Als hätte er schon 100 Bundesliga-Spiele"

Vom großen Startelf-Umbau beim 2:0 gegen Wolfsburg profitierte auch Kenneth Schmidt, der ein dickes Kollegenlob einstrich und sich als echte Alternative zeigte. Hinter dem Freiburger Eigengewächs liegen besondere Monate.

Ein "unbeschreibliches Gefühl" hatte Schmidt zuletzt öfter, wie er im Interview mit SC-TV verrät. Als er für die SC-Profis auf größtmöglicher Bühne in der Europa League gegen Juventus Turin debütierte und jedes Mal wieder, wenn er das Trikot der ersten Mannschaft seiner Heimatstadt anziehen darf.

Gegen Wolfsburg war es bereits der fünfte Einsatz im Team von Christian Streich für den 20-Jährigen, der im Winter, von der starken eigenen Drittligamannschaft kommend, den Kaderplatz des an Bochum verliehenen Keven Schlotterbeck übernommen hat.

Top-Tempo

Der Linksfüßer überzeugt unter anderem mit seinem Tempo - die 34,51 km/h sind diese Saison der Topwert unter den SC-Innenverteidigern und der drittbeste des aktuellen Teams - und einer verblüffend sicheren Ausstrahlung. "Kenneth spielt, als hätte er schon 100 Bundesliga-Spiele. Er macht das richtig gut, mit einer Ruhe", lobt beispielsweise Maximilian Eggestein, der bereits 217-mal im Oberhaus aufgelaufen ist.

Schmidt ist einer von elf Akteuren in Streichs 26er Aufgebot, die eine Vergangenheit in der Freiburger Fußballschule haben, und das jüngste Sinnbild für den exzellenten Nachschub, den die eigene Akademie gerade in jüngster Vergangenheit hervorgebracht hat. "Die Fußballschule war alles in meiner Entwicklung. Ich habe dort brutal viel gelernt und lerne dort immer noch viel", sagt Schmidt, der die Option auf hochwertige Spielzeit in der 3. Liga überaus zu schätzen weiß.

22-mal kam er diese Saison für das überraschend stark auf Rang zwei liegende Team von Thomas Stamm zum Einsatz, seit Ende Februar aber nur noch zweimal, weil er "oben" gebraucht wurde, zumindest im Kader. Und zuletzt hat Schmidt, der auch links außen verteidigen könnte, auch mit Blick auf die kommende Saison gezeigt, dass er eine echte Alternative darstellt.

Nachdem Manuel Gulde und Kiliann Sildillia nach schwachen Verteidigungsleistungen im Spiel bei Union Berlin (2:4) ihre Startelfplätze in der Dreierkette räumen mussten, machte es Schmidt gegen Wolfsburg besser (kicker-Note 3). Beim Saisonabschluss in Frankfurt, wenn es im Fernduell mit Union noch um die Champions League geht, spricht einiges für die Beibehaltung des 3-4-3 und damit für den nächsten Startelfeinsatz von Schmidt an der Seite der Stamm-Innenverteidiger Matthias Ginter und Philipp Lienhart.

Das wäre ein weiteres Highlight für den Mann mit der Nummer 35, der schon im März, als nach seinen SC-Debüts die Beförderung vom U-20- ins U-21-Nationalteam folgte, von der "der mit Abstand geilsten Woche in meinem Leben" gesprochen hat.

Schon jetzt sei es "die beste Saison, die ich je hatte, weil alles relativ schnell und gut für mich ging", sagt Schmidt, der als März-Frischling noch auf eine Teilnahme an der U-21-EM im Juni hofft. Sollte der SC davor tatsächlich noch sein erstes Königsklassenticket der Historie lösen und Schmidt seinen Teil dazu beitragen, wären sie mit Sicherheit schon wieder da, die "unbeschreiblichen Gefühle".