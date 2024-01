Lob für Neuzugang Lang nach Testspieldebüt: "Man hat gesehen, dass er uns helfen kann"

Beim 2:1-Testspielsieg gegen den 1. FC Slovacko durfte Rapids Neuzugang Christoph Lang nur 48 Stunden nach seinem Wechsel in die Bundeshauptstadt bereits ran und fand sich direkt in der Startelf wieder. Der Offensivspieler zeigte dabei eine bemühte Leistung und bekam von Cheftrainer Robert Klauß einen guten Auftritt bescheinigt.

Am vergangenen Dienstag gab der SK Rapid die Verpflichtung von U-21-Teamspieler Christoph Lang von Sturm Graz bekannt. Nur zwei Tage später stand der flexible Offensivgeist bereits für seinen neuen Klub in einem Testspiel auf dem Platz und wurde direkt in die Startelf beordert. Beim 2:1-Sieg gegen den tschechischen Erstligisten 1. FC Slovacko während des Trainingslagers in Belek fügte sich der 22-Jährige, der bei den Grün-Weißen einen Vertrag bis Sommer 2027 unterschrieb und die prominente Rückennummer 10 bekommen hat, gut in das Angriffsspiel ein und fand bei seinem ersten Einsatz für die Hütteldorfer auch sofort zwei gute Möglichkeiten vor.

In der 25. Spielminute testete er den gegnerischen Keeper mit einem Versuch, 15 Minuten später scheiterte Lang mit einem Schuss aus kurzer Distanz nach Vorarbeit von Marco Grüll nur an der Querlatte. Ein Treffer wollte dem Neuzugang der Hütteldorfer, der die vergangene Herbstsaison beim TSV Hartberg verbrachte und dort mit fünf Toren und vier Assists in 20 Pflichtspielen zu überzeugen wusste, aber noch nicht gelingen. Nach der ersten Halbzeit rotierte Cheftrainer Robert Klauß nämlich ordentlich durch und nahm auch den zwölffachen U-21-Teamspieler Österreichs vom Feld.

Noch zwei weitere Tests in Belek

Der Rapid-Coach zeigte sich mit den ersten 45 Minuten seines Neuzugangs, der als Ersatz für den zu Celtic Glasgow abgewanderten Nicolas Kühn verpflichtet wurde, auf der "Vereinsseite" zufrieden: "Er war sehr aktiv, hat sich immer ganz gut gezeigt und hatte auch zwei richtig gute Torchancen, wo er sich selber wahrscheinlich ärgert, dass er die nicht reingemacht hat. Man hat gesehen, dass er uns gut tut und uns helfen kann."

Die nächsten Testspiele für den aktuellen Tabellensechsten der Bundesliga stehen am 25. Jänner an, wenn man es mit dem ungarischen Erstliga-Klub Szeged 2011 FC und Legia Warschau aus Polen zu tun bekommt. Das erste Pflichtspiel im neuen Jahr geht dann am 4. Februar über die Bühne, wenn für die Hütteldorfer im ÖFB-Cup-Viertelfinale das Duell mit Zweitligist SKN St. Pölten ansteht. Eine Woche später geht es mit einem Auswärtsspiel gegen den Wolfsberger AC, der in der Tabelle nur einen Punkt hinter Rapid zu finden ist, auch im Ligaalltag weiter.