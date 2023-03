Lob für HSV-Leihgabe Meißner: "Das kann einer werden"

Nach anfänglichen Schwierigkeiten fuhr Viktoria Köln gegen den Abstiegskandidaten aus Meppen einen relativ ungefährdeten Heimsieg ein. Trainer Olaf Janßen suchte die Schuld für die anfänglichen Schwierigkeiten bei sich - und schwärmte von Doppeltorschütze Robin Meißner.

Ein weiteres Jahr Drittklassigkeit dürfte der Kölner Viktoria nach dem Heimsieg gegen Meppen (3:1) gesichert sein. 40 Punkte und somit 15 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge sollten zum Ligaverbleib genügen. Eine erfreuliche Nachricht für die Elf von Olaf Janßen. "Wir können mit der Saison super zufrieden sein", zog Doppeltorschütze Robin Meißner bei "Magenta Sport" bereits ein erstes Zwischenfazit.

Allerdings hatten sich die Kölner zum Start ins neue Kalenderjahr sogar noch etwas in Sachen Aufstiegskampf ausgerechnet. Nach vier Siegen in Folge vor der Winterpause stand Viktoria als damaliger Tabellensiebter lediglich vier Punkte hinter Relegationsplatz drei. Zum Start in 2023 folgten allerdings drei Niederlagen.

Janßen nimmt erste Hälfte auf "seine Kappe"

Meißner sieht die Spiele als Knackpunkt, warum in dieser Saison vermutlich nicht mehr in Richtung Aufstieg geschielt werden kann. "Vor der Winterpause hatten wir vier Siege, wo wir oben dran waren. Dann kamen drei Niederlagen. Vielleicht haben wir uns das in den Spielen verbockt", so Meißner.

Verbockt hatte die Viktoria gegen Meppen auch die erste Halbzeit. Das hohe Anlaufen des Abstiegskandidaten aus dem Emsland bereitete den Rheinländern gehörige Kopfschmerzen. "Die sind brutal aggressiv angelaufen. Ich nehme das auf meine Kappe, weil ich einen taktischen Wechsel vorgenommen habe. Dann waren wir total offen", nahm Coach Janßen die Schuld auf sich.

In gewohnter Formation zum Erfolg

Wegen Christoph Gregers verletzungsbedingtem Ausfall hatte Janßen gegen Meppen von Dreier- auf Viererkette umgestellt. "Die Umstellung auf die Viererkette hat nicht ganz so gut geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben", offenbarte auch Stürmer Meißner. Moralisch umso wichtiger war der Ausgleich durch ihn selbst kurz vor der Pause (44.).

Aus der Kabine kamen die Kölner wieder mit ihrer gewohnten Formation. Laut Meißner hätte man dann "besser von hinten rausgespielt". Durch die späten Treffer von Doppeltorschütze Meißner (82.) und Patrick Sontheimer (90.+2) gelang schließlich der Dreier.

Meißner mit Saisontreffern sieben und acht

Für den vom Hamburger SV ausgeliehenen Meißner waren es bereits die Saisontreffer sieben und acht. Der 23-Jährige kommt immer besser in Fahrt. "Er hat einfach eine geile Abschlusstechnik. Das kann einer werden", lobte Trainer Janßen seinen Spieler.

Von einem zu schnellen Abgang des Stürmers hält Janßen allerdings nichts. "Er hatte eine Durststrecke von gefühlt 15 Spielen ohne Tor. Ich glaube, es tut ihm gut, wenn er noch ein, zwei Jahre in der Liga bleibt."