Lob für Fulgini - Abschied aus Mainz ist „nicht vorstellbar

Der Konkurrenzdruck im Mittelfeld von Mainz 05 ist hoch. Das hat auch Angelo Fulgini begriffen, der in der Vorbereitung mächtig Gas gibt, wie Trainer Bo Svensson zufrieden feststellt.

Aus dem Mainzer Trainingslager in Marbella (Spanien) berichtet Michael Ebert.

Mit 14 Einsätzen an den ersten 15 Spieltagen weist Angelo Fulgini die beste Bilanz aller Sommer-Neuzugänge auf. Rundweg zufrieden ist man beim 1. FSV Mainz 05 mit dem Fünf-Millionen-Einkauf noch nicht, was mit einer kicker-Durchschnittsnote von 4,19 korrespondiert. Das vage Gerücht aus Frankreich, dass Racing Straßburg Interesse an Fulgini zeige, will Bo Svensson nicht kommentieren, sagt jedoch ganz allgemein: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ihn schon wieder gehen lassen."

Fulgini hat Trainer-Botschaft verstanden

Der 26-Jährige war sein Wunschspieler, in 494 Bundesligaminuten kam dieser vor der Winterpause nur auf eine Vorlage und blieb torlos. "Ihm fehlten entscheidende Offensivaktionen. Aus aussichtsreichen Positionen ist zu wenig rausgesprungen. Er hätte torgefährlicher sein können", blickt der FSV-Coach kritisch zurück. Mit der aktuellen Performance zeigt er sich zufrieden: "Man hat den Eindruck, dass er angreifen will, er ist voller Tatendrang und hat eine gute Form." Anscheinend hat der Franzose die Botschaft des Trainers verstanden, der kürzlich sagte, dass Fulgini und Aymen Barkok "jetzt liefern" müssen.

Svensson verweist auf den "großen Konkurrenzkampf" in seinem Mittelfeld, wo Jae-Sung Lee, Anton Stach, Leandro Barreiro, Aymen Barkok direkt mit Fulgini konkurrieren und auch noch die Stürmer Jonathan Burkardt und Karim Onisiwo hängend eingesetzt werden können. Auf anderen Positionen sei der Druck "nicht so hoch". Weshalb der FSV bekanntermaßen auch noch eine Verstärkung für den Angriff und die Dreierkette sucht.

Letzter Test in Marbella wartet am Dienstag

Das Trainingslager in Marbella geht jetzt langsam, aber sicher in die Endphase. Nachdem Svensson am Sonntagvormittag weniger zufrieden war als an den Vortagen, unter anderem die fehlende Genauigkeit und das gegenseitige Coachen der Spieler bemängelte, ließ er am Nachmittag positionsspezifisch trainieren. Am Montag sollen die Einheiten etwas kürzer gestaltet werden, weil am Dienstag der Test gegen den FC Luzern über zweimal 60 Minuten auf der Anlage des Marbella Football Centers ansteht. Am Mittwoch fliegt der 05-Tross nach Hause.