Lob für Barreiro - Einsatz von Szalai ungewiss

Auf den Achterpositionen hat Mainz-Trainer Bo Svensson wieder die Qual der Wahl. Ob er am Dienstag auf Stürmer Adam Szalai zurückgreifen kann, ist offen.

Der 34 Jahre alte ungarische Nationalspieler stellt sich wegen seiner Nackenprellung, die er bei einem Verkehrsunfall erlitt, am heutigen Montag erneut einem Arzt vor. Szalai war am Freitag mit seinem Fahrzeug auf dem Weg zum Abschlusstraining von der Autobahn abgekommen und in die Leitplanke geraten, hatte deswegen schon beim FC Bayern (1:2) gefehlt. Vom Urteil des Mediziners hängt nun ab, ob der Angreifer am Dienstag gegen Hertha BSC (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zum Aufgebot der 05er gehört.

"Wir müssen jetzt alles rauspressen für die letzten zwei Spiele. Es ist bekannt, dass wir nicht den allergrößten Kader haben, das haben wir auch bewusst gewählt", sagte Svensson, der bis Jahresende auf jeden Fall auf die Langzeitverletzten Jeremiah St. Juste (Schulter-OP), Dominik Kohr (Muskel-Sehnen-Verletzung im Oberschenkel) und Anderson Lucoqui (Innenbandverletzung im Knie) verzichten muss. "Regeneration, Regeneration, Regeneration, ein bisschen Analyse und ein bisschen Vorbereitung", so lauten gemäß Svensson die Prioritäten während der englischen Woche, die am Samstag mit dem Nachbarschaftsduell bei Eintracht Frankfurt endet.

Ich kannte die Statistik nicht, daran sieht man, was sie mir bedeutet. Bo Svensson

Gegen Hertha ist Mainz seit vier Spielen ungeschlagen. 2019/20 gewann der FSV beide Spiele, in der Vorsaison endeten beide Vergleiche remis. In den Heimspielen sind die 05er sogar seit sechs Spielen (drei Siege, drei Unentschieden) ohne Niederlage. "Ich kannte die Statistik nicht, daran sieht man, was sie mir bedeutet", betonte der Trainer.

Qual der Wahl auf der Achterposition

Für Svensson steht die aktuelle Form seiner Spieler im Vordergrund und hier sieht er bei Leandro Barreiro stark ansteigende Tendenz. Nachdem der luxemburgische Nationalspieler wegen "fehlender Frische" auf die Bank rotiert war, gehört er jetzt wieder zur Startelf. "Jetzt sehen wir wieder den Leo, den wir kennen. Er gibt unserem Spiel sehr viel und ist durch und durch Mannschaftsspieler. Er hat sehr gute Spiele gegen Wolfsburg und die Bayern geliefert", lobt Svensson den Mittelfeldmann, der mit Jae-Sung Lee und Jean-Paul-Boetius um die zwei freien Plätze auf der Achterposition konkurriert.