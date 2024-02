LNH-Ergebnisse: Paris festigt Führung, Ivry gelingt Überraschung

In Frankreich hat Paris Saint-Germain seine Führung in der Handball-Liga LNH mit einem 37:29 gegen Saran gefestigt, Verfolger Nantes hielt sich ebenfalls schadlos während Montpellier erst am Sonntag im Einsatz. Der Tabellenvierte aus Toulouse verlor unterdessen überraschend in Ivry.

Kamil Syprzak und Paris setzten sich auch in Saran durch. Sascha Klahn