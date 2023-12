Lloris vor MLS-Wechsel

Nach übereinstimmenden englischen Medienberichten zieht es Hugo Lloris endgültig weg aus London. Der Franzose soll sich mit dem Los Angeles FC bereits grundsätzlich einig sein. Nachdem Lloris in der vergangenen Saison noch 25 Premier-League-Spiele sowie sechs in der Champions League für Tottenham Hotspur machte, stand der 37-Jährige in dieser Spielzeit noch keine einzige Pflichtspielminute zwischen den Pfosten.