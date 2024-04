Ljubomir Vranjes: "Die Enttäuschung sitzt tief"

Das hat sich die SG Flensburg-Handewitt ganz anders vorgestellt. Beim Final4 um den DHB-Pokal in Köln kassierten die Fördestädter eine überraschende Halbfinal-Niederlage gegen Melsungen. Nun wendet sich SG-Sportdirektor Ljubomir Vranjes an die Fans.

Ljubomir Vranjes schreibt auf Facebook: "Liebe SG Fans, liebe Handballfreunde, das vergangene Final 4-Wochenende lief nicht so, wie wir es uns erhofft hatten. Als Sportler strebt man immer nach Erfolg, und als Verein ist das natürlich auch unser Ziel."

Statt dem angepeilten Erfolg setzte es eine deutliche 28:33-Niederlage gegen die MT Melsungen. Der Final-Traum geplatzt - und das obwohl die Flensburger, sich in den Wochen zuvor in einen Flow gespielt hatten und eigentlich mit mächtig Selbstvertrauen nach Köln kamen. Zumindest in der Theorie. Sie hatten zuvor acht Bundesliga-Spiele in Folge nicht verloren - und vor allem im Derby gegen den THW Kiel überzeugt (33:26).

"Die Enttäuschung sitzt tief"

Doch auf dem Feld war praktisch mit Anpfiff gegen die MT Melsungen nicht viel von diesem Selbstvertrauen zu sehen. Die SG machte etliche haarsträubende Fehler - und verlor völlig verdient. "Die Enttäuschung sitzt tief, aber wir wissen, dass wir aus Niederlagen lernen und gemeinsam daran wachsen können. Es liegt uns am Herzen, uns weiterzuentwickeln, einander zu unterstützen und als Team zusammenzustehen", so Vranjes. Im "kleinen Finale" setzte Flensburg immerhin gegen die Füchse Berlin durch - und sicherte sich den dritten Platz.

Vranjes betont: "Wir haben ehrgeizige Ziele, und wenn wir sie nicht erreichen, müssen wir realistisch bleiben, um uns weiter anzuspornen und selbst den größten Druck auszuüben. Der Verein, die Trainer, die Spieler und die Fans alle streben dasselbe an. Manchmal gelingt es uns nicht und das ist menschlich, aber wir geben immer unser Bestes, sowohl spielerisch als auch kämpferisch."

Der Sportdirektor des Tabellendritten der Handball-Bundesliga lobt die SG-Fans für deren Unterstützung: "Ihr investiert Zeit, Geld und Leidenschaft, und dafür sind wir zutiefst dankbar. Wir haben die besten Fans." Der 50-jährige Ljubomir Vranjes weiter: "Kritik kommt oft, wenn der Erfolg ausbleibt, und das ist völlig in Ordnung, solange sie konstruktiv ist. Ich möchte an Euch appellieren, dass eine Mannschaft ihre Fans immer braucht - aber besonders in schwierigen Zeiten."

Am Freitag gegen Magdeburg

Als nächstes braucht die Mannschaft die Fans schon am Freitag (19. April), denn dann ist die SG Flensburg-Handewitt zu Hause gegen den frisch gebackenen Pokalsieger, den SC Magdeburg, gefordert.