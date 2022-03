Ljubicic hadert und bleibt ruhig: "Da muss von mir mehr kommen"

Am Sonntag tritt der 1. FC Köln bei Bayer 04 Leverkusen an. Mittelfeldspieler Dejan Ljubicic will seine Leistungen stabilisieren und erinnert sich an seine Qualitäten als Derby-Torjäger.

Die vergangene Niederlage macht Hoffnung. "Man hat gesehen, dass Hoffenheim am Ende Probleme hatte, nachdem wir gewechselt haben", sagt Dejan Ljubicic über das 0:1 gegen die TSG 1899. Es gehe um Kleinigkeiten, um "die Großen besiegen zu können".

Sogar einen Tabellenplatz vor Hoffenheim steht Bayer 04 Leverkusen am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf Rang 3 - in dieser Saison definitiv eines der großen Teams. "Es kommt drauf an, dass wir von Beginn an Vollgas geben und sie nicht spielen lassen", betont Mittelfeldspieler Ljubicic. Beim 2:2 in der Hinrunde funktionierte das ganz gut und der Österreicher machte ein ansprechendes Spiel (kicker-Note 2).

Baumgart setzt Ljubicic offensiver ein

Zu der Zeit war der 24-Jährige meist noch als defensiver Mittelfeldspieler unterwegs - gegen Bayer 04 zum Beispiel alleine vor der Dreier-Abwehrkette. Inzwischen setzt FC-Trainer Steffen Baumgart den Sommer-Zugang von Rapid Wien meist offensiver ein, oft rechts auf dem Flügel. "Ich muss sagen, es sind nicht meine Top-Leistungen", gibt Ljubicic zu, der nicht mehr ganz so überzeugend agiert wie im vergangenen Herbst. "Da muss von mir mehr kommen. Aber ich habe mich dran gewöhnt", sagt Ljubicic über die neue Position.

Wenn ich sehe, wie ich im Herbst gespielt habe, ist es schon ein Unterschied. Dejan Ljubicic

"Kleinigkeiten" seien bei der Umstellung wichtig. Etwa mehr Ruhe im Eins-gegen-Eins oder die Genauigkeit beim Pass in den Strafraum. "Wenn ich sehe, wie ich im Herbst gespielt habe, ist es schon ein Unterschied", hadert Ljubicic. Zumal er plötzlich keinesfalls mehr als Stammkraft gesetzt ist.

Seit Februar stand der 1,87 Meter große Profi dreimal in der Startelf, saß zweimal aber eben auch auf der Bank. "Das ist eine neue Situation für mich. Ich war bei Rapid absoluter Stammspieler und habe jedes Spiel gemacht", sagt er, betrachtet seine derzeitige Lage aber gelassen: "Das gehört zum Prozess dazu. Wenn man nicht spielt: abhaken. Und wenn man wieder mal reinkommt, Vollgas geben und den Trainer überzeugen."

Ljubucic, einer für die Derbys

Gut möglich, dass Baumgart am Sonntag in Leverkusen erneut auf ihn vertraut. Denn Ljubicic ist zwar mit insgesamt neun Profitoren in Wien und Köln kein großer Torjäger. In Derbys netzt er aber gerne ein. So erzielte er bereits zweimal in Duellen mit Austria Wien den Ausgleich für Rapid - und feierte seinen Premierentreffer für den FC beim 4:1 gegen Borussia Mönchengladbach. "Ich habe in den Derbys öfter getroffen", sagt er und hofft: "Vielleicht gelingt es mir am Sonntag auch."