Ljubicic als Skhiri-Nachfolger favorisiert

Nach dem Abschied von Ellyes Skhiri wird man dessen Nachfolge beim 1. FC Köln intern regeln. Dejan Ljubicic ist der Favorit auf die Rolle als Stammkraft im Mittelfeld.

Der Abschied von Ellyes Skhiri (28, Eintracht Frankfurt) fiel schwer, doch mittlerweile dürfte er verkraftet sein. Es wird nach vorne geschaut in Köln und da sieht man Altbekanntes. Tatsächlich kann man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass der Nachfolger des formidablen Tunesiers nicht Neuzugang Jakob Christensen (22) sein wird, sondern der Spieler, der bereits vor zwei Jahren als Alternative auf der Doppelsechs gehandelt und in der Folge dort auch häufiger mit Erfolg eingesetzt wurde. Die Rede ist von Dejan Ljubicic (26), dem österreichischen Nationalspieler.

Ljubicic erinnert an Skhiri

In vielem erinnert Ljubicic an Skhiri. Er ist laufstark, schnell, aggressiv, kopfball- und zweikampfstark, offensiv vielseitiger sogar, nicht auf eine Position in der Zentrale fixiert. Sein Defensivverhalten ist ebenso ausgeprägt wie sein Timing Richtung gegnerisches Tor. Und sogar der Spitzname seines Vorgängers („Flaco“ - der Dünne) wäre auch bei ihm angebracht.

Bis 2025 läuft der Vertrag des Österreichers, der in sein drittes Jahr in Köln geht und längst zu den Führungsspielern gehört. Die Schlüsselrolle, die ihm zukommen wird, hat er sich Schritt für Schritt erarbeitet. Christensen, der junge Däne, muss sich wohl fürs Erste gedulden. Neben Ljubicic wird zunächst Eric Martel die Rolle einnehmen, die der U21-Nationalspieler bereits neben Skhiri einnahm.

Wäschenbach und Finkgräfe dürfen immer wieder mittrainieren

Und wer weiß, vielleicht spielt die Zukunft auf der Sechser-Position ja bereits vor. Mittelfeldspieler Meiko Wäschenbach (19) verblieb nach dem Trainingslager bei den Profis, ebenso der gleichaltrige Linksverteidiger Max Finkgräfe. Drei Nachwuchsspieler (Elias Bakatukanda, Maxi Schmid und Emin Kujovic) gehen zurück in die U21, sollen am Dienstag (25. Juni) im Testspiel der Reserve bei TuS Koblenz auflaufen. Stürmer Damion Downs (19) pausiert wegen einer Zerrung.

Wie lange Wäschenbach und Finkgräfe mit den Profis trainieren, entscheidet der Trainer je nach Lage. Grundsätzlich sieht er deren sportliche Heimat noch im Regionalliga-Team, "weil es für junge Spieler grundsätzlich besser ist, sich Spielpraxis zu holen als bei den Profis auf der Bank zu sitzen." Doch an den Hauptbelastungstagen zu Beginn einer Trainingswoche sowie während der Länderspielphasen werden die Talente mit den Profis arbeiten.