Lizenzproblematik und Transferoffensive: Altglienicke beseitigt alle Fragezeichen

Die Lizenzproblematik auf der Trainerposition geklärt, den Kader am Ende des Transferfensters noch einmal prominent verstärkt und das erste Pflichtspiel seit über zwei Monaten im Blick: Die Stimmung bei der VSG Altglienicke könnte derzeit sicher besser nicht sein.

Nun muss es aus Sicht der Berliner nur noch im Heimspiel gegen den FSV Luckenwalde mit drei Punkten zum Auftakt in die zweite Saisonhälfte klappen. "Das wird aber sicherlich kein Selbstläufer", sagt VSG-Trainer Murat Salar (47), der in Zukunft an der Seitenlinie von Isyan Demir (43) unterstützt wird. Damit erfüllt die VSG gleichzeitig die Statuen des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) und präsentierte einen Coach mit gültiger Lizenz für die 4. Liga. Denn Demir ist in Besitz der A-Lizenz.

Die Nachwehen der Lizenzproblematik

"Fakt ist, dass wir ein Trainerteam sind und alle Entscheidungen zusammen treffen. Dazu gehören auch die Co-Trainer und Torwarttrainer. Das betrifft die Themen wie Trainingsprogramm, Vorbereitung oder auch Startelf", sagt Salar, der nur Inhaber der DFB-Elite-Jugend-Lizenz ist. Dennoch könnte das Verstreichen der Frist nach Ablaufen der Ausnahmegenehmigung zum 25. Januar für den Verein aus dem Berliner Südosten noch Nachwirkungen haben. "Das prüft nun der Spielausschuss", teilte der NOFV auf kicker-Nachfrage mit. Auswirkungen auf den Spielbetrieb hat dies für die VSG aber keine, da der Klub nach Verstreichen der Frist kein Pflichtspiel bestritt. Dies soll erstmalig in 2024 am Samstag der Fall sein, wenn der Tabellenelfte aus Brandenburg im Jahnsportpark aufschlägt. "Ich erwarte einen taktisch variablen Gegner, der offensiven Fußballspielen lässt", so Salar, der aus seinen ersten beiden Partien als VSG-Coach im November 2023 direkt vier Punkte (2:1 gegen Chemnitzer FC und 0:0 gegen Carl Zeiss Jena) holte.

Vielversprechende Neuzugänge

Im Kader der Berliner könnte dann direkt Neuzugang Marvin Pourié stehen. Der 33-Jährige kam kurz vor Ende des Transferfensters vom niederländischen Zweitligisten Roda Kerkrade in die Hauptstadt. Für den FC Kopenhagen spielte der Stürmer dreimal in der Europa-League-Qualifikation und dreimal in der Champions League. In Deutschland waren drei Tore in 34 Zweitliga-Spielen für 1860 München, TuS Koblenz und Karlsruher SC das Highlight. In der 3. Liga brachte es der Altglienicker Neuzugang zudem auf 58 Treffer in 165 Partien für den Karlsruher SC, Eintracht Braunschweig, 1. FC Kaiserslautern, Würzburger Kickers und SV Meppen.

"Er hat einen fitten Eindruck gemacht und wurde super von der Mannschaft aufgenommen", so Salar. "Er ist ein sehr kommunikativer Mensch und nicht zurückhaltend." Neben Pourié verpflichteten die Altglienicker zudem noch den vereinslosen Max Kulke (23, Mittelfeld, zuletzt Dynamo Dresden), Tino Kaufmann (18, Sturm, zuletzt U 19 RB Leipzig) und Ebrahim Farahnak (26, Abwehr) von Nord-Regionalligist 1. FC Phönix Lübeck. Den Verein schnell verlassen hat dagegen Offensivakteur Martin Kobylanski (29, Mittelfeld), der nach nur einer Halbserie und sieben Ligaspielen (ein Tor) zum Drittligisten Waldhof Mannheim wechselt.

Damit hat der Tabellenneunte aus Berlin seine Hausaufgaben vor dem Start der zweiten Halbzeit gemacht, muss nun aber auch auf dem Rasen abliefern. Immerhin liegen die Berliner als Tabellenneunter hinter den eigenen Ansprüchen zurück.