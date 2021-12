Lizenzen, Konamis Scheitern und FUT - 2021, war's das?

Weihnachten und Silvester stehen vor der Tür, Zeit für einen Jahresabschluss. Unsere kicker eSport Expertenrunde blickt auf 2021.

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende entgegen. Es ist einiges passiert in der Welt des eFootballs. Covid 19 bestimmte auch 2021 die Geschicke der Szene, und EA sagte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit alle Offlineturniere ab.

Konami seinerseits witterte die große Chance und veröffentlichte ein Spiel, das gleich den Namen der ganzen Disziplin für sich einnahm - und scheiterte krachend. Im Schatten der beiden Großen machen sich neue Wettbewerber bereit, gegen den Branchenprimus anzutreten und der kämpft offenbar mit Lizenzproblemen.

Alles in allem war viel los im Kosmos des eFootballs und darüber wollen wir heute Abend mit Euch sprechen. Host Jan 'GamingAlm' Bergmann lädt zu einem rückblickenden Talk in unseren Stream ein. Manuel 'MM__TV' Madl als FIFA-Kenner und Trading-Experte ist wieder mit von der Partie. Dritter im Bunde ist der Profi im Ruhestand, Erhan 'Dr. Erhano' Kayman, der sowohl in FIFA und in PES auf höchstem Level gespielt hat.

Zu dritt will unsere Talkrunde einen Rückblick auf das Jahr 2021 werfen. Es wird der letzte kicker eSport Talk des Jahres, also seid unbedingt dabei. Wie immer wollen wir natürlich nicht nur mit und über uns selbst sprechen, sondern auch Eure Kommentare und Stimmen hören.

Was hat euch 2021 bewegt, wo waren die Highlights, was ist unglaublich schief gegangen? Seid dabei 19:30 heute auf twitch.tv/kickerde und schreibt in den Chat. Langweilig wird es definitiv nicht!

In unserem Channel findet Ihr alle Videos!