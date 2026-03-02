Lizenzantrag reine Formsache: Für Schalke II "war der Aufstieg nie das Ziel"

Nach der Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach II ist der Rückstand auf die Tabellenspitze für FC Schalke 04 II auf acht Punkte angewachsen. Im Lager der Königsblauen nimmt man diesen vermeintlichen Rückschlag jedoch gelassen.

Nein, von einem Rückschlag im Rennen um den möglichen Sprung in die 3. Liga wollte Jakob Fimpel, U-23-Trainer beim FC Schalke 04, nach der 1:2-Heimniederlage im Nachwuchsduell gegen die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach ganz und gar nicht sprechen. "Der Aufstieg ist und war nie unser Ziel. Wir haben als U 23-Team einen ganz anderen Auftrag", betonte der 36-Jährige.

Daran habe auch die Mitteilung des Klubs, die Zulassungsunterlagen für die Drittliga-Saison 2026/2027 frist- und formgerecht beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) in Frankfurt am Main eingereicht zu haben, nichts geändert. "Das ist wohl eher eine formale Sache", vermutet Fimpel. Soll heißen: Der Zulassungsantrag könnte dem Verein dazu dienen, vom DFB genau zu erfahren, unter welchen Bedingungen die Teilnahme einer Schalker U 23 an der 3. Liga möglich wäre, um in der Zukunft eine bessere Entscheidungsgrundlage zu haben.

Deshalb hatte der Klub in seiner Pressemitteilung beispielsweise auch formuliert, die große Veltins-Arena nur "vorerst" als mögliche Spielstätte angegeben zu haben. Schließlich wäre es - bis auf wenige Ausnahmen pro Saison - keine wirtschaftliche Lösung, die zweite Mannschaft ständig im Stadion der Profis spielen zu lassen. Aktuell liegt der Zuschauerschnitt bei knapp über 300. Neben der Arena gibt es aktuell in Gelsenkirchen aber keine Spielstätte, die auch nur annähernd die Anforderungen für die 3. Liga erfüllt.

Wenn wir dieses Ziel ernsthaft verfolgen würden, hätten wir wohl kaum mit Jakob Sachse unseren torgefährlichsten Stürmer abgegeben. Jakob Fimpel

Aber auch sportlich könne - nicht nur wegen des deutlichen Rückstands auf Spitzenreiter Fortuna Köln - keine Rede von eventuellen Aufstiegsambitionen sein, stellt Fimpel klar. "Wenn wir dieses Ziel ernsthaft verfolgen würden, hätten wir wohl kaum mit Jakob Sachse unseren torgefährlichsten Stürmer im Winter an den Drittligisten FC Viktoria Köln abgegeben", so der U-23-Trainer, der seit Jahresbeginn am Pro-Lizenz-Lehrgang des DFB teilnimmt. "Auch wäre in diesem Fall nach dem Kreuzbandriss von Ayman Gulasi sicherlich ein Ersatz verpflichtet worden", ordnet Fimpel die Ansprüche ein.

Weil vor dem Gladbach-Spiel neben Gulasi sowie Linus Weik, Tidiane Touré und Anas Bouda auch noch die beiden Angreifer Gerrit Wegkamp und Jean-Paul Ndiaye mit muskulären Probleme ausgefallen waren, standen Fimpel einmal mehr nur 18 Spieler für den Kader zur Verfügung, zwei Plätze auf der Bank blieben leer. Dabei konnte die U 23 mit Peter Remmert sogar noch auf einen Jungprofi zurückgreifen, der mit zwei Startelf-Einsätzen fulminant in diese Zweitliga-Saison gestartet war, seitdem aber aufgrund verschiedener Verletzungen (Sprunggelenk, Muskelfaserriss, Bänderriss) kaum noch zur Verfügung stand. Gegen die "Fohlen" wurde Remmert zur Pause eingewechselt, kam zu einigen Tormöglichkeiten, konnte die sechste Saisonniederlage aber auch nicht verhindern.

Schwaches Spiel unter erschwerten Bedingungen

"Es war ein eher schwächeres Spiel von uns, allerdings auch unter schwierigen Bedingungen", analysierte der Cheftrainer - und meinte dabei vor allem den starken Wind, der die Partie maßgeblich beeinflusste. "Dadurch war es auch für zwei Mannschaften, die viele gute Fußballer auf dem Platz hatten, nicht einfach, guten Fußball zu spielen." Bezeichnend, dass der späte Gladbacher Siegtreffer nach einer Ecke fiel, als Junioren-Nationalspieler Tyler Meiser (18) den Ball über die Linie stocherte.

Einmal mehr seine Qualitäten im Torabschluss stellte S04-Kapitän Yassin Ben Balla (30) unter Beweis. Der Kopfball zum zwischenzeitlichen 1:1 war bereits sein 13. Saisontreffer. Damit mischt der defensive Mittelfeldspieler in der Torjägerliste ganz oben mit, was auch bei sechs Elfmeter-Toren äußerst bemerkenswert ist. "Yassin ist topfit, läuft in jedem Spiel zwölf Kilometer und stößt dadurch auch immer wieder vorne rein", lobt Fimpel seinen Anführer, der zuletzt fünfmal aus dem Spiel heraus traf und in der gesamten Saison bei 22 Partien überhaupt erst fünf Minuten verpasst hat.

Bereits am kommenden Freitag, 19.30 Uhr, steht das Verfolgerduell bei Ben Ballas Ex-Klub Rot-Weiß Oberhausen auf dem Programm. Für die "Kleeblätter" war der Franzose zu Beginn seiner Zeit in Deutschland von Januar 2017 bis Juni 2019 am Ball. "In Oberhausen herrscht immer eine gute Atmosphäre", freut sich Fimpel: "Dort wollen wir wieder eine bessere Leistung zeigen."