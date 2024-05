Lizenz-Ticker: HSV Hamburg vor dem Schiedsgericht

Am heutigen Donnerstag fällt die Entscheidung über die Lizenz des HSV Hamburg für die Handball Bundesliga. Die HBL hatte dem Klub die Lizenz aufgrund einer nicht erfüllten Bedingung verweigert, der HSV zog vor das Schiedsgericht, das nun als letzte Instanz das Urteil fällen wird.

Seit Wochen muss der HSV Hamburg um die Lizenz für die kommende Bundesliga-Saison bangen. Nach einem juristischen Hin und Her kommt es nun wohl zeitnah zu einer Entscheidung. Am heutigen Donnerstag tagt das Lizenz-Schiedsgericht.

Ein Urteil könnte es noch am gleichen Tag geben. "Ich gehe davon aus, dass es dann eine Entscheidung gibt", sagt HBL-Chef Frank Bohmann gegenüber handball-world. "Aber das liegt natürlich in den Händen des Vorsitzenden Richters."

Wir berichten in einem Lizenticker von der Verhandlung.

12:30 Uhr

In der ersten Stunde der Verhandlung sind die Türen verschlossen geblieben. Der HSV wird mit seinen Anwälten seine bereits in einer schriftlichen Begründung Eingrachten Argumente ausführen, die HBL seine ebenfalls bereits schriftlich eingereichte Erwiderung konkretisieren.

Auf die Verhandlung blicken übrigens nicht nur die Fans des HSV, sondern auch der Bergische HC und die TuS Vinnhorst. Die beiden Klubs stehen in der 1. und 2. Liga auf dem jeweils vorletzten Platz und würden, sollte die Verweigerung der Lizenz für den HSV bestätigt werden, den Klassenverbleib sicher haben.

Fakt am Rande: Vinnhorst liegt im Norden von Hannover, nur zwei S-Bahn-Stationen vom Verhandlungsort entfernt und die Fans des BHC, die heute aus dem Westen zum Auswärtsspiel nach Hannover reisen, fahren nur einige Kilometer vom Tagungsort entfernt über die A2.

11:30 Uhr

Die Verhandlung im Salon Herrenhausen im Maritim Hotel am Flughafen in Hannover ist gestartet. Erwartungsgemäß wird hinter geschlossenen Türen verhandelt. Zum Zeitrahmen gibt es keine Einschätzungen, von einer mehrstündigen Verhandlung ist aber auszugehen.

11:00 Uhr

Die Anwälte beider Seiten sowie das Schiedsgericht und Vertreter von der Handball Bundesliga und dem HSV Hamburg sind im Maritim Hotel am Flughafen in Hannover eingetroffen. Die Stimmung ist auf beiden Seiten eher nachdenklich, die gegenseitigen Begrüßungen allerdings teils auch locker. Vor Ort ist unter anderem auch Johannes Bitter.

Echtes Schiedsgericht als letzte Instanz

Während die HBL in ihrer Meldung von einem "verbandsinternen Schiedsgericht" spricht, handelt es sich dabei allerdings juristisch gesehen um ein so genanntes "echtes Schiedsgericht" nach dem Paragraphen 1025ff ZPO, bei dem beide Seiten in diesem Fall laut der zuvor getroffenen Schiedsvereinbarung jeweils einen eigenen Juristen entsenden und sich zudem auf einen Vorsitzenden Richter einigen.

Dieses dreiköpfige Schiedsgericht muss dann eine mehrheitliche Entscheidung treffen. Da es sich um ein "echtes" und unabhängiges Schiedsgericht handelt, ist die Entscheidung bindend und in der Folge stehen beiden Parteien auch keine weiteren Rechtsmittel mehr zur Verfügung - auch der Gang vor ein staatliches Gericht ist für die beteiligten Parteien nicht mehr möglich. Ein Dritter könnte diesen Weg aber eventuell gehen.

