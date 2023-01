Lizenz für Liga 3: Lok beantragt, Chemie nicht

Alle Jahre wieder stellt sich den Regionalligisten die Frage nach der dritten Liga. Neues gibt es hier bei den beiden Leipziger Vertretern der Staffel Nordost. Während Lok sich einen Aufstieg bereits in dieser Spielzeit vorstellen kann, sieht man sich bei Chemie noch nicht so weit.

Nach 24 Tagen endet an diesem Freitag die Vorbereitung für Lok Leipzig. Aufgrund der kurzfristigen Absage in der Vorwoche gegen den SV Babelsberg soll es nun gegen Hertha BSC II endlich mit dem zweiten Abschnitt der Saison 2022/23 losgehen.

Zentraler Bestandteil der kurzen, aber knackigen Vorbereitung war ein einwöchiges Trainingslager im türkischen Side. Zweimal am Tag arbeitete die Mannschaft unweit des Mittelmeers mit Nachdruck an ihren athletischen und technischen Fähigkeiten. Absolviert wurden zudem zwei Testspiele gegen den polnischen Erstligisten Korona Kielce (0:0) und Alemannia Aachen (1:1) aus der Regionalliga West. "So ein Trainingslager regt auch immer den Austausch der Spieler abseits des Platzes an. Es dient dazu, dass das Team noch enger zusammenrückt", so Lok-Präsident Thomas Löwe. "Und uns Verantwortlichen bereitet es große Freude, mit den Sponsoren in lockerer Atmosphäre sprechen zu können."

Ein Thema könnte dabei ein möglicher Aufstiegsfall gewesen sein. "Wir beantragen die Lizenz für die 3. Liga. Wir glauben an unsere Mannschaft und sehen durchaus noch Chancen, um die Meisterschaft mitzuspielen", sagt der Lok-Präsident. Doch vorher müssen die nötigen Siege her - denn schließlich muss man dafür an Teams wie Rot-Weiß Erfurt vorbei, das jüngst ebenso seine Bereitschaft für Liga 3 erklärt hatte.

BSG verzichtet

Anders ist die Situation bei Lok-Stadtrivale BSG Chemie Leipzig, der sportlich mit aktuell Rang fünf und fünf Zählern Rückstand auf Rang eins noch ein bisschen besser dasteht. Die Chemiker werden, wie auch im vergangenen Jahr, keinen Drittliga-Antrag stellen. Anders als in dieser Saison befand man sich 2022 zum Stichtag 1. März aber ohnehin nicht in Reichweite zu Platz 1.

"Wir sind da noch nicht so weit. Es muss sportlich und finanziell passen", sagte Präsident Frank Kühne jüngst dem MDR. Man müsse bei der Infrastruktur nun weiter seine Hausaufgaben machen, bekräftigte er vor der Auftaktpartie gegen Rot-Weiß Erfurt (1:1) am Mittwochabend. Begonnen haben sie schon damit bei der BSG. Gegen Erfurt wurde das neue, fest-installierte Flutlicht im in die Jahre gekommenen Alfred-Kunze-Sportpark feierlich eingeweiht. Eine halbe Millionen Euro sammelte man dafür gemeinsam mit den Fans ein.