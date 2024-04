Livingston-Time reicht nicht: Würzburger Heimserie reißt gegen FC Bayern

Basketball - Highlights by DYN 14.04.2024

3:12Die Würzburg Baskets konnten ihre Heimserie von neun Siegen in Folge nicht aufrechterhalten und verloren gegen den Pokalsieger FC Bayern München am Sonntagabend mit 82:90. Otis Livingston brachte sein Team immer wieder ran, aber am Ende nicht zum Sieg.