Liverpools Stadionumbau verzögert sich um Monate

Der FC Liverpool muss länger als erhofft auf sein erstes Heimspiel vor 61.000 Zuschauern warten. Der Anfield-Umbau wird frühestens im Oktober abgeschlossen sein.

Die Bauarbeiten in Anfield schreiten voran, aber nicht so schnell wie erhofft. IMAGO/PA Images

Der FC Liverpool hatte angeblich extra darum gebeten, mit einem Auswärtsspiel in die neue Premier-League-Saison starten zu dürfen, um beim ersten Heimauftritt im vollständig umgebauten Anfield Stadium auflaufen zu können. Doch aus diesem Plan wird nun nichts.

Wenn die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp am zweiten Spieltag den AFC Bournemouth empfängt (19. August, 16 Uhr, LIVE! bei kicker), wird Anfield immer noch eine Baustelle sein. Die Erweiterung des altehrwürdigen Stadions von derzeit rund 54.000 auf 61.000 Plätze verzögert sich, wie der Klub am Mittwoch mitteilte.

"Von Anfang an ein sehr ehrgeiziges und komplexes Bauprojekt"

Der Oberrang, mit dem der neue Anfield Road Stand hinter dem Tor ausgestattet wird, wird demnach erst bis zum Oktober 2023 nach und nach freigegeben. Der schon existierende Unterrang immerhin kann bereits gegen Bournemouth genutzt werden. Die Arbeiten am Stadion, für die rund 95 Millionen Euro veranschlagt sind, hatten im September 2021 begonnen.

"Dies war von Anfang an ein sehr ehrgeiziges und komplexes Bauprojekt, und ich möchte allen danken, die daran mitgewirkt haben", wird Geschäftsführer Andy Hughes in der Klubmitteilung zitiert. "Leider ist der Oberrang des Anfield Road Stand für das Spiel gegen Bournemouth noch nicht ganz fertig. Der Hauptauftragnehmer, Buckingham, wird daher mit dem Lizenzierungsteam des Stadtrats von Liverpool zusammenarbeiten, um eine schrittweise Eröffnung zu ermöglichen."

Bei "Großbauprojekten dieser Größenordnung" gebe es "immer viele Variablen und Herausforderungen", so Hughes weiter. "Wir danken allen für ihre Geduld und ihr Verständnis, während wir in den nächsten Wochen mit Buckingham zusammenarbeiten, um das Programm abzuschließen, und wir können es kaum erwarten, diese großartige neue Tribüne an der Anfield Road vollständig für die Fans zu öffnen."

Das erste Pflichtspiel der neuen Saison bestreitet Liverpool am 13. August (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim FC Chelsea.