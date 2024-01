Liverpools Rhys Williams nur noch drittklassig

Der Liverpooler Verteidiger Rhys Williams wechselt leihweise bis zum Saisonende zu Port Vale in die dritte englische Liga. Der 22-Jährige hatte in der Saison 2020/21 19 Einsätze unter Jürgen Klopp absolviert, danach wurde er an Aberdeen, Blackpool, Swansea City und die Kidderminster Harriers ausgeliehen. Port Vale liegt derzeit auf Platz 15 der League One.