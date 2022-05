Liverpools Extra-Trümpfe am Sonntag - Klopp zieht BVB-Vergleich

Liverpool geht als Außenseiter in den Premier-League-Showdown am Sonntag - ein paar "weiche" Faktoren heizen die Konstellation mit Manchester City aber an.

Die Meisterschaft ist noch nicht entschieden, das Champions-League-Finale steht noch aus, doch an diesem Termin wird nicht mehr gerüttelt: Am 29. Mai wird in Liverpool eine Siegerparade veranstaltet, bei der die Spieler und Spielerinnen des LFC in offenen Bussen durch die Stadt gefahren werden.

"Wir haben schon jetzt genug Gründe dafür", findet Klopp nach den Triumphen in Ligapokal und FA Cup, den auch das Frauenteam gewann. "Es geht nur um uns. Mich interessiert nicht, was andere sagen." Das werde in jedem Fall "ein großartiger Tag" werden - mit wie vielen Trophäen auch immer.

Klopp ruft Gerrard nicht an

Die Entscheidung um die Meisterschaft fällt am Sonntag (17 Uhr, LIVE! bei kicker), wenn Spitzenreiter Manchester City Aston Villa empfängt und Liverpool Wolverhampton. Die Reds brauchen bei einem Punkt Rückstand einen weiteren Patzer des Titelverteidigers, der letztmals im Dezember 2020 (!) zweimal hintereinander in der Liga sieglos geblieben ist.

Klopp weiß, dass das "nicht wahrscheinlich, aber möglich" ist, und das reicht ihm. Zumal es die Konstellation in einigen Unterpunkten durchaus in sich hat. Dass Villa von Steven Gerrard trainiert wird, der mit "seinen" Reds nie Meister geworden war, ist etwa gewiss kein Nachteil.

"Wenn ich ein Spiel bestreiten würde und Dortmund oder Mainz dabei helfen könnte, wäre das eine Extramotivation für mich", zog Klopp am Freitag einen Vergleich zu seinen bisherigen Trainerstationen. "Stevie wird das zu 100 Prozent ernst nehmen, das steht fest - ohne dass ich ihn anrufe." In erster Linie aber "will Villa gewinnen, weil Villa gewinnen will".

Gegner Wolverhampton profitiert finanziell offenbar, wenn Liverpool Meister wird

Erst am Donnerstag habe Crystal Palace vorbildlich gezeigt, "wie motiviert Klubs sind, um ihre eigenen Ziele zu erfüllen": Die Londoner, seit Monaten im sicheren Tabellenmittelfeld, führten beim FC Everton zwischenzeitlich mit 2:0 - erst spät feierten die Toffees "in einem der wichtigsten Spiele ihrer Geschichte" (Klopp) noch einen 3:2-Sieg und damit den Klassenerhalt.

Und Wolverhampton werde in Anfield ebenso hochmotiviert antreten, ist sich Klopp sicher: "Sie kommen nicht her, um Teil einer Party zu sein, sondern für drei Punkte." Pikant ist allerdings, dass die achtplatzierten Wolves von einer Liverpooler Meisterschaft offenbar finanziell profitieren würden. Die "Daily Mail" berichtet, dass dann als nachträgliche Bonuszahlung für Diogo Jotas Transfer von Wolverhampton nach Liverpool im Sommer 2020 "einige Millionen" flössen.

Salah will Torschützenkönig werden - doch beginnt er auch?

Unklar ist noch, ob die angeschlagenen Mohamed Salah, Virgil van Dijk und Fabinho am finalen Spieltag beginnen werden. "Meine Wunschlösung ist, dass sie spielen, auch für ihren Spielrhythmus", so Klopp, der aber auch mit Jokereinsätzen leben könnte.

Dass Salah bei einem Tor Vorsprung auf Heung-Min Son (Tottenham) noch um die Torjägerkrone kämpft, könne er dabei nicht berücksichtigen. "Keine Chance, dass wir ein Risiko eingehen - auch Mo will das nicht." Am Tag vor der Siegerparade steht schließlich noch das Champions-League-Finale im Kalender.