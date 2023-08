Liverpools Einspruch erfolgreich: Sperre gegen Mac Allister aufgehoben

Jürgen Klopp kann in den kommenden Premier-League-Spielen doch auf Alexis Mac Allister setzen. Dem Protest des FC Liverpool gegen die Rote Karte des Weltmeisters beim 3:1 gegen Bournemouth wurde stattgegeben.

Beim seinem Ligadebüt für Liverpool war Mac Allister, im Sommer aus Brighton gekommen, von Schiedsrichter Thomas Bramall in der 58. Minute nach einem Foul gegen Ryan Christie im Mittelfeld des Feldes verwiesen worden. Der argentinische Weltmeister hatte entgeistert auf die Rote Karte reagiert, Trainer Jürgen Klopp bezeichnete sie im Nachgang als "hart".

Die Reds schossen gegen Bournemouth zwar auch in Unterzahl wenig später den Treffer zum 3:1-Endstand durch Diogo Jota (62.). Die automatische Sperre von drei Spielen gegen Mac Allister, der gegen Newcastle, Aston Villa und Wolverhampton nicht hätte mitwirken können, hätte den LFC angesichts des personellen Engpasses im Mittelfeldzentrum allerdings einigermaßen hart getroffen.

Zuletzt hatten sie für die Position, auf der Thiago wegen anhaltender Hüftprobleme weiter verletzt ausfällt, nach Absagen von Moises Caicedo und Romeo Lavia (jetzt beide Chelsea) bereits Wataru Endo vom VfB Stuttgart verpflichtet, der nach dem Platzverweis am Samstag sein Debüt feierte.

Mac Allister muss nun aber doch nicht zuschauen. Denn wie die FA mittlerweile verkündete, hatte Liverpool mit seinem Protest gegen die Rote Karte Erfolg. Die Sperre von drei Spielen werde wegen eines "unrechtmäßigen Platzverweises" aufgehoben.

Mac Allister steht also doch im Kader, wenn die Reds am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Champions-League-Teilnehmer Newcastle United antreten. Ob Endo dann vielleicht mit ihm in der Startelf steht, wird sich zeigen.